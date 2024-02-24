L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2059
È poco interessante nella sua forma pura.
Beh, li ho guardati. O ci sono pochi scambi o qualcosa come il tuo. Provato ad aggiungere condizioni - poi sovrallenamento
Compriamo in un certo giorno della settimana e a una certa ora con diversi SL e TP. In 10 anni ci sono sistemi in profitto, dove il profitto è diverse volte superiore al massimo drawdown.
Lo stesso sistema ha funzionato su base annuale e mensile. Possiamo vedere che alcune combinazioni di parametri appaiono più frequentemente di altre.
Domanda ai consulenti esperti: Cari consulenti esperti, voglio provare "scientificamente" il significato di questo risultato. A questo scopo uso la legge dei grandi numeri e 4*sko. Può essere usato per il TS con SL e TP disuguali, e quanti trade sono necessari?
ZS: ... sulle vostre dita, avete fatto le statistiche, per esempio avete studiato che durante gli ultimi 10 anni il numero di auto a carburatore stava diminuendo e il numero di auto a iniezione stava aumentando, avete ottenuto i rapporti di crescita e declino, avete fatto una previsione per 10 anni avanti..... e qui Ilon Musk con le sue Tesla ha preso e incasinato le vostre statistiche e ne ha fatto un casino
Prima puoi fare un test di casualità.Non mi piacciono tutti i tipi di taglienti.
Non ne ho mai abbastanza di queste foto.
Accedere due volte a settimana a una certa ora. I conti non sono penny stock.
Non lo farà, ci sarà chiaramente una correlazione tra gli incrementi.
https://ru.qaz.wiki/wiki/Randomness_tests
In questo caso,"fare un test di casualità" è, perdonatemi, una completa assurdità, una sciocchezza.
E se qualcosa andasse storto, facendo una media con un lotto x10, a giudicare dal moccio penzolante?
C'è un problema implicito nella stima della significatività in questo caso - la stima distorta del campionamento. La ragione è che viene selezionata la migliore di tutte le opzioni possibili. Ecco un semplice esempio di modello.
Lasciamo che i rendimenti di ogni trade abbiano una distribuzione normale standard (media zero e varianza unitaria). Il numero di serie diverse di accordi è 120 = 24 ore * 5 giorni lavorativi. Ogni serie ha 150 scambi - circa tre anni. Il codice in R:
risultato:
media di best-pass = 0,3418549
equità del miglior passaggio:
Naturalmente, questo non è una garanzia di nessun possibile profitto a prezzi reali)
Vorrei vivere così...
E se qualcosa andasse storto, facendo una media con un lotto x10, a giudicare dal moccio penzolante?
A proposito di questo. Ci sono molte cose da prendere in considerazione, l'autore, la dichiarazione del broker, il rapporto del tester.