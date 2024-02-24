L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 705

Renat Akhtyamov:
hai una prognosi, perché no?

Voglio vedere com'è il tuo. Mostrami...

Voglio vedere com'è il tuo. Mostrami...

Trend ANGLE MT5

 
Voglio vedere com'è il tuo. Mostrami...

come questo e cose del genere.


 
Renat Akhtyamov:

come questo e così via.


Non voglio il tipo. Lo voglio come il tuo. La versione migliore! L'ultimo! Mostrami...

 
Non voglio il tipo. Lo voglio come il tuo. La versione migliore! L'ultimo! Mostrami...

l'ultima al momento.

 
Renat Akhtyamov:
L'ultimo al momento

Grazie.

 
l'ultima al momento.

Mettete l'ordine sull'indicatore nella vostra mente, sarà sul lato positivo.

Credo che sia un disegno eccessivo...

 
Credo che stia disegnando troppo...

no
 
no

Bene, pubblica l'indicatore, Maxim lo controllerà. Non ho il mt a portata di mano...

 
Bene, pubblica l'indicatore, Maxim lo controllerà. Non ho il mio mt a portata di mano...

Mago, è un'inflessione.

due livelli mostrati, senza incroci.

Fallo e basta.

