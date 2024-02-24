L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3248
È quindi necessario portare gli indicatori a dei pappagalli uniformi. Anche se l'incremento a intervalli diversi serve come indicatore, altrimenti la correlazione sarà strana.
Io stesso sposterei una finestra in un array 1d e guarderei il numero di campioni attraverso qualsiasi segno di "somiglianza". Più precisamente, nemmeno il numero, ma il "profitto" totale di tali posti (entrata per pattern, uscita - in n ore).
Solo il numero di campioni trovati sull'animazione è confuso: diverse centinaia. In quattro anni ci sono solo 365*5/7*24~6000 campioni. Tra i 6000 campioni, 500 sono un modello molto approssimativo (o un segno di somiglianza) o un modello fuori scala.
nel ciclo per ogni esempio la correlazione con gli altri viene riempita dalla matrice già calcolata, quindi c'è un sacco di
25K correlazioni per ogni esempio. Sarebbe interessante vedere la distribuzione delle correlazioni da -1 a +1.
Cercherò di accelerare ancora un po'.
Si potrebbe applicare il principio del setaccio.
Esiste già una semplice selezione per indici noti della matrice di correlazione del set di dati originale, per ogni modello, quindi è veloce. La linea più a destra sullo schermo mostra solo quanti esempi di ogni modello ci sono. Altri dati, come i prezzi futuri, vengono inseriti e vengono considerate le statistiche. È possibile farlo in un altro modo, sì.
ingresso del modello, uscita tra n ore.
L'uscita è?
fisso
Mentre si estrae?
Posso vedere dalle statistiche, diciamo le 10 barre future, tutte le curve di ogni istanza trovata del modello nel futuro (come una previsione).
Poi la media di tutte le curve.
Come questo modello di vendere, in media, e quanti pips può essere visto.
Il riferimento del modello viene salvato, nel tester si cerca la correlazione dei valori attuali con il riferimento, si aprono le operazioni in base alla logica selezionata.
Maxim Dmitrievsky, 2023.09.21 15:07
Il bot apre diverse operazioni allo stesso tempo, se il segnale persiste, con lo stesso volume, da questo sembra che martin
Quindi, probabilmente, quando si estrae ha senso considerare in una serie di campioni consecutivi solo il primo.
Sì, è così