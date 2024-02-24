L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3245
Esiste un test di confronto per affermarlo?
o il solito.
Non per voi.
quindi è il solito).
quindi il solito).
Il giorno della marmotta.
Questo è certo.
Per mezzo di barde e gpt ho cercato di velocizzare il mio codice in Python, che non è disponibile in Internet, cioè senza sbirciare. Ci sono 20-30 righe. Nessuna di esse ha funzionato, inoltre nessuno dei codici suggeriti funziona affatto. Per quanto mi sforzi, non c'è alcun risultato. Il che lascia intendere che questi Lm non sanno come estrapolare.
Usate bing, se non lo sa fare lui, non lo sa fare nessuno.
Mi sto dilettando in una rapida ricerca di modelli.
Non sono ancora riuscito a battere i risultati di MoD.
Regole associative?)
Correlazione ) è possibile creare sequenze composte dai valori di diverse caratteristiche e cercare somiglianze nelle storie.
Sulla falsariga dei modelli di legno d'insieme....
Se non possiamo prendere la qualità, prendiamo la quantità....
Ogni albero separatamente prevede molto male, ma se c'è un ensemble di 100-1000 alberi, otteniamo previsioni più o meno buone grazie alla soppressione del rumore(qui abbiamo informazioni dettagliate al riguardo, e qui).
Se facciamo un'analogia con il trading - se non possiamo prendere la qualità (fare un solo buon TS / un solo albero), possiamo cercare di prendere la quantità con un insieme di TS / ensemble di alberi.
E non è necessario che ogni TC guadagni molto e bene, l'importante è che guadagni esattamente.
Il compito è quindi quello di trovare un insieme di TC.
Ho sviluppato un certo generatore automatico di sistemi di trading, e ho scoperto che con un'idea e uno strumento si possono ottenere circa 10-20 TS debolmente correlati/non correlati.
Un'idea è, ad esempio, un indicatore che avete sviluppato e sulla cui base costruite alcune regole di trading (TS).
I TS stessi sono piuttosto semplici, il che fa sperare che non siano il risultato di un eccesso di allenamento, ma il tempo ce lo dirà....
Al momento un robot per l'euro si basa su un'idea, 15 TS, se i TS funzioneranno sui nuovi dati, il set totale di TS dovrebbe dare un profitto stabile, ma i TS dovrebbero essere almeno 100 pezzi.
Il trading di 15 TC sull'ebreo sembra piuttosto inquietante).
e finora in più, ma è solo il primo giorno di test, ci sono stati un sacco di bug ...
Non ho detto nulla di super naturale, e non c'è nulla di nuovo qui, ma ancora lo trovo interessante....
Si può anche minare in questo modo, io ho minato questo oggi in orario di lavoro. Sto estraendo dal 2020, tutto quello che c'era prima è oos.