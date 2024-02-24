L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3255

Maxim Dmitrievsky #:

è ancora necessario esaminarli tutti e scegliere i migliori da verificare con i nuovi dati.

matrice di correlazione tra righe di tratti dati, quindi vengono selezionate le righe più correlate


Si costruisce una matrice di correlazione (grande) di tratti e poi si selezionano le righe più correlate? Si tratta di modelli simili?

mytarmailS #:
matrice di correlazione tra le righe delle caratteristiche date, quindi vengono selezionate le righe più correlate.


Si costruisce una matrice di correlazione (grande) di caratteristiche e poi si selezionano le righe correlate in base ad essa? Si tratta di modelli simili?

Una sorta di

 

(a proposito, o anche qui c'è una generale auto-glorificazione dei risultati teorici :-))

tutti sanno che nella maggior parte dei casi la formazione e i test sono condotti praticamente per BO, ma si sta cercando di usarli sul Forex? e le regole di business introduttive sono inizialmente mescolate e confuse. Una delle maledette sfumature

 
Maxim Kuznetsov #:

(a proposito, altrimenti qui c'è di nuovo un'auto-glorificazione generale dei risultati teorici :-)

tutti sanno che nella maggior parte dei casi la formazione e i test sono condotti praticamente per BO, ma si sta cercando di usarli sul Forex? e le regole di business introduttive sono inizialmente mescolate e confuse. Una delle maledette sfumature

BO cos'è? Quello che voi spesso usate e abbreviate - gli altri non lo usano e non hanno idea di cosa vogliate dire. Gli autori normali scrivono per intero la prima volta e mostrano l'abbreviazione, poi seguono le abbreviazioni.

 
Maxim Dmitrievsky #:

una sorta di

Non vedo alcuna ragione per convertire i dati in una matrice di Cor.


Ecco un confronto di ciò che l'algoritmo vedrà quando cercherà modelli in righe regolari con caratteristiche e in una matrice cor con caratteristiche.

Non vedo alcun vantaggio...

#  признаки
set.seed(1)
x <- sample(1:5,1000,replace = T)
X <- embed(x,5)[,5:1]

#  кореляционная матрица
corX <- cor(t(X))

#  снижение размерности для визуализации
um_corX <- umap::umap(corX)$layout
um_X <- umap::umap(X)$layout

#  кластеризирую чтобы оценить кластера близких точек
db_corX <- dbscan::hdbscan(um_corX,minPts = 5)$cluster
db_X <- dbscan::hdbscan(um_X,minPts = 5)$cluster

par(mfrow=c(2,1), mar=c(2,2,2,2))
plot(um_X, col= db_X, main="поверхность обычныой матрицы с данными", pch=20,lwd=2)
plot(um_corX, col= db_corX, main="поверхность корреляцонной матрицы", pch=20,lwd=2)


Ho cambiato i dati in qualcosa di simile alle serie temporali, il risultato è lo stesso.


 
Maxim Dmitrievsky #:

una sorta di

Quindi cercate i modelli in un set di dati regolari con segni, senza matrice di cor. il risultato sarà lo stesso, quasi garantito.


P.S. E perché ho dedicato così tanto tempo a questo argomento... Avrei potuto guardarlo su YouTube...

mytarmailS #:

Quindi basta cercare i modelli in un normale set di dati con caratteristiche, senza una matrice di correlazione, il risultato sarà lo stesso, quasi garantito.


P.S. E perché ho dedicato così tanto tempo a tutto questo... Avrei potuto guardarlo su YouTube...

Oh, questo è tutto.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Oh, tutti

sono d'accordo

mytarmailS #:

concordare

vai a guardare YouTube ))

 
Forester #:

BO è cosa?

Ho avuto l'impressione che sul sito sia un'abbreviazione consolidata: BO - opzioni binarie. Curve/pendenze/derivate, ma si tratta di conti alla rovescia discreti e di + - in essi. Alcune delle regole di business introduttive derivano dalle opzioni. E altre no, il che si traduce in un prezzemolo che non funziona né qui né là.

Per rispondere al mio omonimo: sono favorevole al MO e a qualsiasi movimento. Ma semplicemente se non ci sono risultati per molto tempo, è necessario cercarli - forse qualcosa non è stato impostato inizialmente nel modo giusto. Non ho mai visto nemmeno una demo "realizzata con il Machine Learning" in un topic. Una ricerca metodica implica anche una critica (domande/commenti) alla base.

