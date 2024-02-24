L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3222
Se necessario, posso caricare in seguito altre generazioni con parametri diversi.
Ho pubblicato gli script, quindi non è necessario inventare nulla per provare nuovi dati.
Comunque, qui non ha funzionato.
Allora il vostro grafico non è casuale.
Già. C'è mezzo blog post sull'argomento.
Lo schermo mostra che ci sono 10-20 volte più transazioni (quasi 20K). Alcune impostazioni di generazione sono evidentemente grafiche. A quanto pare, il prezzo Avg fluttua molto.
È molto probabile che sia così, altrimenti non ci sarebbe bisogno di aggiungere un sei. Non è andato da nessuna parte nelle sue generazioni.
Nella schermata ci sono due generazioni. Palle curve casuali. Per ora sono inutili.
Ho anche notato che dopo la generazione, lo spread è molto più grande.
Controllerò più tardi, forse è un errore.
L'unica cosa è che dobbiamo fare qualcosa per evitarlo.
Ecco questo caso.
A sinistra ci sono relativamente pochi vcrops dell'originale, a destra ce ne sono di più.
A sinistra.
A destra.
Non si può capire visivamente dai grafici. In linea di massima, l'unico motivo per cui lo capisco è perché capisco il principio del generatore.
Ho provato a prendere il set migliore di questa pseudo-generazione e ad eseguirlo sull'originale. Ho ottenuto una linea retta con un profitto maggiore.
In generale, non è chiaro.
genera un po' di spazzatura rispetto all'originale, ma non ci sono errori nel codice, credo.
Ecco perché lo spread è maggiore, bisogna moltiplicare il valore generato per 0,3. Non so perché sia così :) Forse a causa delle rare emissioni dell'originale, si spostano i pesi
