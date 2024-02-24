L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2906

Nuovo commento
 
elibrarius #:
Lei stesso ha mostrato un video in cui il volume si aggiorna con il CME una volta ogni 5 secondi circa. Non hai fatto trading da qualche terminale nello stesso modo? O da Potikovo?

Non ho avuto l'opportunità di prendere i dati dal terminale lì, voglio recintare i dati in tempo reale in R-ku....

Ho bisogno di dati in streaming, sia da un normale terminale (che fornisce la data) che da un sito web, per esempio....

Ma è necessario un flusso di dati diretto, senza salti e ritardi.

 

L'EUR può salire bene, il market maker ha dei long(rettangoli rossi).

Ma prima tutti avranno un altro moccolo in giù, me compreso)))

 
Come sono le previsioni? :)
 
mytarmailS #:
Come sono le previsioni? :)

Possiamo solo invidiare con invidia bianca.

Con rispetto, Vladimir.

 
mytarmailS #:

Non ho avuto la possibilità di prendere i dati dal terminale, voglio inserire una data in tempo reale nel mio R-ku....

Ho bisogno di dati in streaming, sia da un normale terminale (che fornisce la data) sia da un sito web, per esempio....

Ma è necessaria una data in tempo reale, senza salti e ritardi.

Quindi https://clusterdelta.com/ - fornisce i volumi circa una volta ogni 10 secondi e con un ritardo di qualche secondo (anche questo circa 5-10).

Se non va bene, allora bisogna fare come lui, ma personalmente (con ritardi minimi).

ClusterDelta indicators for Metatrader 4/5
  • 2021.01.10
  • AVTOR
  • clusterdelta.com
The Cryptomarket is available in Clusterdelta indicators for MT4/5
 
elibrarius #:

Poi https://clusterdelta.com/ - fornisce volumi circa una volta ogni 10 secondi e con un ritardo di qualche secondo (anche questo di circa 5-10).

Se non si adatta - allora si dovrebbe fare come lui, ma per se stessi (con ritardi minimi).

Li usavo quando erano gratuiti circa 4-6 anni fa, devo vedere cosa danno ora.

 
MrBrooklin #:

Non ho altro che invidia per i bianchi.

Con tutto il rispetto, Vladimir.

Non tutto è così solare come sembra, ma grazie....

 
Un altro off-topic...

Come aprire un conto in DC dall'Ucraina, quando tutti i trasferimenti all'estero sono vietati.

Solo le opinioni di chi ha realmente aperto un conto di recente....

Ora la situazione è tale che anche i consulenti della DC consigliano modi che non funzionano....

 
mytarmailS #:
Un altro off-topic...

Come aprire un conto in DC dall'Ucraina, quando tutti i trasferimenti all'estero sono vietati.

Solo le opinioni di chi ha effettivamente aperto conti di recente sono interessanti....

Ora la situazione è tale che anche i consulenti di DC consigliano modi che non funzionano....

PayPal

 
mytarmailS #:
Un altro off-topic.


Sia che si tratti di un bonifico da carta, tutto funziona.

Sul sito di DC si specificano i dati della carta - i soldi vengono addebitati

1...289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913...3399
Nuovo commento