L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2906
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Lei stesso ha mostrato un video in cui il volume si aggiorna con il CME una volta ogni 5 secondi circa. Non hai fatto trading da qualche terminale nello stesso modo? O da Potikovo?
Non ho avuto l'opportunità di prendere i dati dal terminale lì, voglio recintare i dati in tempo reale in R-ku....
Ho bisogno di dati in streaming, sia da un normale terminale (che fornisce la data) che da un sito web, per esempio....
Ma è necessario un flusso di dati diretto, senza salti e ritardi.
L'EUR può salire bene, il market maker ha dei long(rettangoli rossi).
Ma prima tutti avranno un altro moccolo in giù, me compreso)))
Come sono le previsioni? :)
Possiamo solo invidiare con invidia bianca.
Con rispetto, Vladimir.
Non ho avuto la possibilità di prendere i dati dal terminale, voglio inserire una data in tempo reale nel mio R-ku....
Ho bisogno di dati in streaming, sia da un normale terminale (che fornisce la data) sia da un sito web, per esempio....
Ma è necessaria una data in tempo reale, senza salti e ritardi.
Quindi https://clusterdelta.com/ - fornisce i volumi circa una volta ogni 10 secondi e con un ritardo di qualche secondo (anche questo circa 5-10).
Se non va bene, allora bisogna fare come lui, ma personalmente (con ritardi minimi).
Poi https://clusterdelta.com/ - fornisce volumi circa una volta ogni 10 secondi e con un ritardo di qualche secondo (anche questo di circa 5-10).
Se non si adatta - allora si dovrebbe fare come lui, ma per se stessi (con ritardi minimi).
Li usavo quando erano gratuiti circa 4-6 anni fa, devo vedere cosa danno ora.
Non ho altro che invidia per i bianchi.
Con tutto il rispetto, Vladimir.
Non tutto è così solare come sembra, ma grazie....
Un altro off-topic...
PayPal
Un altro off-topic.
Sia che si tratti di un bonifico da carta, tutto funziona.
Sul sito di DC si specificano i dati della carta - i soldi vengono addebitati