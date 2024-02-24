L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2908
Su Avito abbiamo molti intermediari che vendono carte di debito virtuali prepagate. Aggiungono il 20% al costo del servizio. Io gli do dei rubli (trasferimento sulla carta), loro mi danno il numero della carta con i $. Per onestà guardate le recensioni.
Forse avete intermediari di questo tipo.
Forse gli amici in Europa possono aiutare a ricaricare il conto.
Forse con una carta di questo tipo sarà possibile ricaricare il DC. Potete fare una prova con un piccolo importo e poi prelevare la somma necessaria, se funziona.Bisogna anche considerare dove avverrà il prelievo, se si ricarica da una carta di questo tipo, se dalla stessa carta, la situazione è più complicata.
I conti di A-ri sono in Russia o fuori?
È stata vietata in Russia 2-3 anni fa attraverso Rospotrebnadzor e i tribunali. Non ha rispettato alcuni regolamenti, non ricordo quali. Prima c'era un ufficio che lavorava ufficialmente, anche con uffici nelle regioni.
Creavano regolarmente un nuovo sito per la RF che veniva regolarmente spento da Rospotrebnadzor. Ora sembra che abbiano smesso di ricevere lettere con tali messaggi, forse qualcosa è cambiato.
Chissà, questo DC versa i soldi guadagnati senza problemi? Sto pensando anche al trading reale.
È tutto finito. Paypal e le criptovalute e... tutto, tutto, tutto.
Questo viene dall'ufficio privato della banca privata.
PayPal funziona.
PayPal funziona.
Se il pagamento è "da persona a persona" è possibile, anche con carte di credito, ma se il pagamento è "da persona a società" non funziona.
Ho trovato un normale centro di intermediazione che accetta PayPal, mi sono registrato al centro di intermediazione per verificare, il pulsante PayPal è scomparso, ho chiesto al superporto, dice che i pagamenti PayPal non sono supportati dall'Ucraina.
Su alcuni DC l'Ucraina non è affatto nell'elenco dei paesi, l'Uzbekistan, l'Uganda sì, ma l'Ucraina no).
Il sito sembra essere vivo, ma mezzo anno fa si spostavano ogni settimana, ora arriva solo una lettera per lo spostamento. Più di un quarto è durato, credo. Quindi, secondo le recensioni, fanno il picco, ma se è troppo evidente, possono fare un rimborso, ma questa è una rarità a giudicare dal forum.
Se è così difficile fare soldi, sarà impossibile ritirare i soldi all....
O state sperimentando?
Sto pensando: quale commissione consideri accettabile? Con quale frequenza pensi di ritirare i soldi? Fai trading con le mani o con il modus operandi?
Adoro questi programmatori umoristici ))
sito
probabilmente l'ebreo è stato sottopagato ))