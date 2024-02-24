L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2905
Si ha la sensazione che tali approcci non siano formalizzabili in linea di principio. Anche se solo limitatamente all'ambito della teoria di Dow originale.
Tutto è formalizzabile Alexey, l'unica questione è se abbiamo la tecnologia o no....
Insegnare a un computer a distinguere tra cani e gatti è a prima vista un compito non formalizzabile, ma...
E se stiamo parlando di "capire il mercato", allora ogni prima persona qui sul forum possiede tali strumenti di comprensione.
Beh, sì, ma non tutte le capacità di comprensione possono trasformarsi in denaro nelle dure condizioni di una società di prop.... ma non è questo l'argomento del video.
No...
O è qualcosa di cui devi renderti conto, o non è ancora il momento....
E per darti tutto già pronto, mi dispiace. Per esempio, il corso di Bozhenov costa 1500$, credo che la mia metodologia sia ancora migliore....
Posso dare degli spunti, come ad esempio questo video, che non siete nemmeno in grado di guardare, ma avete già tratto molte conclusioni.
Quindi trai le conclusioni sul tuo desiderio di imparare un nuovo...
Quindi avete una comprensione del mercato, avete capito la Verità?
Non mi interessa guardare video senza statistiche. Posso fare trading in plus con le mie mani quando capisco il mercato.
Molto probabilmente, è possibile formalizzare parzialmente, ma l'isteresi non può essere formalizzata di sicuro))).
Avete quindi sviluppato una comprensione del mercato, realizzato la Verità?
Ho avuto una comprensione per molto tempo, per molti anni...
Ma solo di recente ho trovato gli strumenti giusti per realizzare questa comprensione....
L'ho messo dal centro, sembrava stranamente segnato. Poi l'ho messo dall'inizio, quando il lato destro non è visibile, probabilmente avrebbe speso lo stesso modo.
Mi è piaciuto che parli lentamente e chiaramente, ascoltando per sviluppare il più adatto. Sembra uno straniero).
Dove si possono ottenere i volumi ECM in tempo reale?
Volete partecipare?
Dove si possono ottenere i volumi CME in tempo reale?
Forse questo potrebbe fare al caso vostro?
Forse questo può fare al caso vostro.
Ho provato a usarli, ma si aggiornano una volta al minuto, mentre a me servono direttamente in ticks.