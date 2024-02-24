L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1843

Mihail Marchukajtes:

Non pensare che nessuno ti sta escludendo, è solo che qui ci sono ragazzi specifici che non sopportano la demagogia. I sistemi di IA hanno la capacità di dare una risposta non ovvia, ma è ancora una scienza esatta dove 1+1=2, e non approssimativamente, presunto o altro. Allo stesso modo, il mercato è un tipo di attività molto concreta dove ci sono notizie reali e ci sono pseudo insegnamenti. Come quella di Yusuf, per esempio.

Passiamo a Wikipedia, vi fidate?

Mercato - un insieme di processi e procedure che assicurano lo scambio tra acquirenti (consumatori) e venditori(fornitori) di particolari beni e servizi.

Quindi forse sono importanti le informazioni sulla relazione tra acquirenti e venditori, piuttosto che le onde, lo stocastico, la Bollinger, ecc. Cosa ne pensate? Sai, ci sono un sacco di pseudo-esercizi che stanno cercando di prendere il massimo spot.... Penso che farò un altro video, ma questa volta è un testo. E penso che dovrò fare qualcosa per il suono. Amico, nessuno sa perché la gopro scrive l'audio con rumore????

Anche leggere le scuse)).

Uladzimir Izerski:

Ho anche letto le scuse)).

Ciao Volodya, come stai, quanti milioni hai guadagnato?)
 

L'altro giorno mi è venuto in mente un pensiero.

La qualità del video che ho postato lascia molto a desiderare, ma a giudicare dagli spettatori nessuno è interessato a questioni alte e a ragionamenti scientifici. Tutti sono interessati a guardare una bella ragazza che sparla per mezz'ora dell'abolizione dell'autoisolamento nel parco Gorky. Letteralmente davanti ai miei occhi in 24 ore ha guadagnato 500.000 visualizzazioni contro le mie 70. Conclusione: gli argomenti scientifici non sono popolari in questi giorni. La cosa principale è un bel viso e una voce piacevole, e nessuno è interessato all'IA. Peccato :-(

 
elibrarius:

Vorrei il consiglio di tutti.
Nel pacchetto Darch ho trovato la seguente opzione di valutazione del modello:
Calcoliamo l'errore sulla traccia e sulle sezioni oob.
Poi l'errore finale è calcolato come
err = oob_error * comb_err_tr + train_err * (1 - comb_err_tr);

A mio parere, l'addestramento dovrebbe essere controllato dal valore medio degli indicatori di completezza e precisione per l'intero campione, dividendo il campione in finestre di, diciamo, 10%-20%. Io stesso seleziono le foglie con questo metodo, ma tengo conto anche del risultato finanziario.

Mihail Marchukajtes:

L'altro giorno mi è venuto in mente un pensiero.

La qualità del video che ho postato lascia molto a desiderare, ma a giudicare dagli spettatori nessuno è interessato a questioni alte e a ragionamenti scientifici. Tutti sono interessati a guardare una bella ragazza che sparla per mezz'ora dell'abolizione dell'autoisolamento nel parco Gorky. Letteralmente davanti ai miei occhi in 24 ore ha guadagnato 500.000 visualizzazioni contro le mie 70. Conclusione: gli argomenti scientifici non sono popolari in questi giorni. La cosa principale è un bel viso e una voce piacevole, e nessuno è interessato all'IA. Peccato :-(

Nessuno vuole la verità, Misha )). Tutti vogliono delle belle illusioni.

Non devi essere tu stesso un bel manichino - crea l'impressione dello spettatore, accendi la sua immaginazione, e poi dì la verità ))

L'unica cosa che ti dà fastidio è un martello pneumatico in sottofondo )

 
Maxim Dmitrievsky:

Nessuno vuole la verità, Misha )) Tutti vogliono delle belle illusioni.

Non devi essere tu stesso un bel capezzolo - crea un'idea nella mente dello spettatore, accendi la sua immaginazione, e poi taglia la verità ))

Solo un martello pneumatico in sottofondo dà fastidio )

Beh, sì, mi occuperò del suono separatamente...
 
Aleksey Vyazmikin:

A mio parere, la formazione dovrebbe essere monitorata facendo una media della completezza e della precisione dell'intero campione, dividendo il campione in finestre di, diciamo, 10%-20%. Io stesso seleziono le foglie con questo metodo, ma tengo conto anche del risultato finanziario.

Questa è la convalida incrociata. Oppure si può anche fare un forward, in modo che il set di convalida sia sempre successivo al set di allenamento.
Chiariamo la terminologia:
- accuratezza, vuoi dire Accuratezza standard (proporzione di esempi classificati correttamente)
- completezza. È il numero di esempi/dimensione del campione per l'addestramento? Come si fa a selezionarlo? Per selezione?

 
elibrarius:

Questa è la convalida incrociata. Oppure si può anche fare un forward, in modo che il set di convalida sia sempre successivo al set di allenamento.

È importante controllare la robustezza del segnale sull'intero campione, piuttosto che guardare il punteggio finale - ci possono essere diversi metodi, uno dei quali ho descritto brevemente.

elibrario:

Chiariamo la terminologia:
- accuratezza, vuoi dire Accuratezza standard (proporzione di esempi classificati correttamente)
- completezza. È il numero di esempi/dimensione del campione per l'addestramento? Come si fa a selezionarlo? Per selezione?

La precisione è l'accuratezza e il richiamo è la completezza. Queste cifre sono importanti se c'è più di una classe e se la classe del segnale è una dell'insieme. Per esempio, se la classificazione tripla - acquisto(1)/attesa(0)/vendita(-1) o ricerca di volatilità - ci sarà un movimento forte(1) o uno debole(0). Se nella logica le due classi sono equivalenti, allora il significato di questi indicatori diventa un po' confuso.

Метрики в задачах машинного обучения
Метрики в задачах машинного обучения
  • habr.com
В задачах машинного обучения для оценки качества моделей и сравнения различных алгоритмов используются метрики, а их выбор и анализ — непременная часть работы датасатаниста. В этой статье мы рассмотрим некоторые критерии качества в задачах классификации, обсудим, что является важным при выборе метрики и что может пойти не так. Метрики в задачах...
 

Come sta Maximeka? Hai letto qualcosa, qualche taglio?

Un approccio un po' migliore, risultati migliori anche... Tutti gli input hanno mostrato + :))


Ma ci sono problemi...

1) non ci sono abbastanza segnali.

2) il modello sta morendo nel tempo.


Ma credo di aver iniziato a capire qualcosa in questo maledetto mercato, e la svolta non è lontana ))

 
Aleksey Vyazmikin:

È importante controllare la robustezza del segnale sull'intero campione piuttosto che guardare la cifra finale - ci possono essere diversi metodi, uno dei quali ho descritto brevemente.

La precisione è l'accuratezza e il richiamo è la completezza. Questi indicatori sono importanti se c'è più di una classe e se la classe del segnale è una dell'insieme. Per esempio, in caso di classificazione tripla - acquisto(1)/attesa(0)/vendita(-1) o ricerca di volatilità - ci sarà un movimento forte(1) o uno debole(0). Se nella logica le due classi sono uguali, allora il significato di questi indicatori è un po' sfocato.

Grazie. Ho usato Precision, chiamandolo (per me) Accuracy per una classe. Ora lo chiamerò con termini comuni).
E in generale, la precisione può essere considerata una metrica di base quando si ha una classe di "attesa". Gli errori di precisione sono perdite dirette da errori di classificazione.
E Recall significa profitti persi, cioè abbiamo aspettato invece di agire.
La linea di fondo è quella di massimizzare F1, che troverà il valore migliore con un minimo di errori di previsione e un minimo di mancati profitti.
