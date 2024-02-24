L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1842
c'è un eccellente articolohttps://www.mql5.com/ru/articles/1530
sugli studi statistici dei risultati di TC
Vorrei fare un calcolo simile con NS
cosa è meglio prendere come campione di allenamento:
1. i risultati delle transazioniPP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PPPP PP PP PP PP PP PP PP PP
2. o valori delle statistiche del tester (MO, Sharpe ratio, serie massima di profitti/perdite ....) su diversi periodi di test
?
Buon articolo.
Sono d'accordo. È messo molto bene.
E come vedrebbe la sua rete una tale opzione? Dopo tutto, NS guarda la situazione in modo ristretto.
Capire una cosa.
Non sono qui per distruggere la teoria dell'apprendimento automatico, ma per capirla e migliorarla al meglio delle mie capacità.
Sono un novizio assoluto dell'apprendimento automatico e non ho mai detto di essere un esperto in materia. Sto imparando da voi e da voi.
La legge è sacra. È difficile da descrivere, non tutti possono capirlo.
Prima di tutto, non ho detto nulla sul MO. Ti abbiamo parlato esclusivamente del mercato, e ti ho descritto la legge a cui il prezzo obbedisce sopra, ma sei troppo indipendente nelle tue conoscenze per leggerlo e cercare di capire. La discussione è finita. Buona fortuna!!!!
Questo è tutto. Non dirò una parola. E non versarmi acqua bollente addosso.
È più facile capire dalla storia della NS
Non pensare che nessuno ti stia escludendo, è solo che qui ci sono ragazzi specifici che non sopportano la demagogia. Anche se i sistemi di IA hanno la capacità di produrre una risposta non ovvia, ma è ancora una scienza esatta dove 1+1=2, e non approssimativamente, presumibilmente. Allo stesso modo, il mercato è un tipo di attività molto concreta dove ci sono notizie reali e ci sono pseudo insegnamenti. Come quella di Yusuf, per esempio.
Passiamo a Wikipedia, vi fidate?
Mercato - un insieme di processi e procedure che assicurano lo scambio tra acquirenti (consumatori) e venditori(fornitori) di particolari beni e servizi.
Quindi forse sono importanti le informazioni sulla relazione tra acquirenti e venditori, piuttosto che le onde, lo stocastico, la Bollinger, ecc. Cosa ne pensate? Sai, ci sono un sacco di pseudo-esercizi che stanno cercando di prendere il massimo spot.... Penso che farò un altro video, ma questa volta è un testo. E penso che dovrò fare qualcosa per il suono. Dannazione, nessuno sa perché gopro scrive il suono con noise????