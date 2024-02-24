L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2773
No, per niente. È solo che non so cos'altro fare. Cercare di utilizzare le reti neurali del mercato... Non credo che ci siano prospettive nemmeno lì.
Il mercato non è assolutamente...
Leggi un libro intelligente sulle MO, se sei bravo con la matematica... sarà x1000 volte più utile che leggere questo thread....
Perché? perché la formula è molto semplice. cosa possiamo dire della complessa relazione sul mercato delle valute)?
come far sì che questo algoritmo mostri buoni risultati su OOS?
Questo è il caso in cui è necessaria una regressione lineare)
Ho pensato di dare un'occhiata, non è facile per me, ma è davvero molto interessante.
Generate i segnali dalle quotazioni utilizzando algoritmi/formule noti ed espliciti (ad esempio gli indicatori) o utilizzate l'apprendimento automatico per costruirli?
Allora c'è la probabilità di un errore nel codice, è necessario fare dei test o con le virgolette reali o con la simulazione....
Nero - long, verde - short. Previsione un passo avanti.
come è stato richiesto di dimostrare:
una candela grande è semplicemente determinata (e nemmeno alla sua apertura, ma alla sua chiusura).
Il trend funzionerà, mentre il flat no (come si può vedere dall'immagine).
non si tratta di una previsione, ma di un'affermazione del movimento reale.
... siete solo fortunati che ci siano aree di tendenza su questo movimento e le vostre pseudo-previsioni tardive si avverano semplicemente perché la tendenza non cambia ... e solo finché non cambia ... e solo finché non cambia (si vede chiaramente che non può prevedere un'inversione).
p.s.
non è chiaro perché cerchiate ancora di ingannare tutti quelli che prevedono?... forse dovreste trarre le conclusioni chiamando le cose con il loro nome proprio, e non mentire che siete percepiti emotivamente... chi ha bisogno di voi tali bugiardi che cercano di discutere con la logica (che hanno frainteso l'essenza dei metodi e dei materiali utilizzati)...
Il nero è long, il verde è short. Un passo avanti.
Posso vedere il codice?
Codice? Che è composto da oltre 2.000 righe di R? Che utilizza una dozzina e mezzo di pacchetti? E allo stesso tempo il codice in MQL4 che utilizza questo codice?
E le chiavi del comodino dove si trovano i soldi?
O forse quello cheVladimir Perervenko ha masticato è sufficiente.
I risultati pubblicati risalgono al 2017. Dopo di allora non ci ho più lavorato, sperando che il livello si alzasse, che le persone capissero il significato delle parole "capacità predittiva" e iniziassero a fare cose significative, preferibilmente per i mercati azionari.
Beh, 2000 righe di codice in R e 15 pacchetti parlano più della scarsa professionalità dello scrittore che della complessità dell'algoritmo.
Non me ne frega un cazzo del comodino e delle chiavi, dammi subito i soldi se dobbiamo parlare così.
Sì, cool.... hai creato un algoritmo funzionante per non farlo dopo il 2017, o l'algoritmo non funziona?
Decidete se avete quel comodino o no e non fate confusione con la testa delle persone normali...
Sei un uomo non istruito.
Lei è un uomo non istruito.
Già... quando non hai nulla da dire sull'essenza della conversazione (e io ho delineato chiaramente l'essenza), cominci ad assillare come "perché non porti il cappello?".
E addestrerai il tuo gatto a casa...