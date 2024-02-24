L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2775

Nuovo commento
 
Aleksey Nikolayev #:

Per quanto ne so, dipende dal compilatore C++ utilizzato e dalla versione di Rtools (per Windows). Io stesso non mi spingo così lontano, il massimo era STL, con il quale non ho avuto problemi.

Grazie, ho trovato alcuni tutorial su come farlo, ma non riesco ancora a farlo....

 
Maxim Dmitrievsky #:
E i frattali, nessuno li ha risolti? E il markup informativo.
Lasciatemi eseguire il bot.
Dovrebbe essere molto semplice, non c'è tempo. Si può fare in un'ora.
Ma è stato pensato molto per questo

Quali attributi non sono importanti, purché si riferiscano al BP da classificare.

Soprattutto per questo thread, ora per mezz'ora, usando solo OHLC, ho abbozzato un indicatore a freccia.

Questa è la prima anteprima senza filtri e senza altri trucchi, solo OHLC. Questo algoritmo funzionerà su qualsiasi TF.

Che vi piaccia o no, ma nessuna chiave R e Python non vi aiuteranno se non capite la profondità e il significato dei grafici finanziari. Mi scuso per la maleducazione, ovviamente.

OHLC_1

[Eliminato]  
Uladzimir Izerski #:

Soprattutto per questo thread, ora per mezz'ora, usando solo OHLC, ho abbozzato un indicatore a freccia.

Questa è la prima anteprima senza filtri e senza altri trucchi, solo OHLC. Questo algoritmo funzionerà su qualsiasi TF.

Che vi piaccia o no, ma nessuna chiave R e Python non vi aiuteranno se non capite la profondità e il significato dei grafici finanziari. Mi scuso per la maleducazione, ovviamente.

Non è scientifico, dov'è il backtest?

Si può fare in SQL, l'importante è la prova.
 
Valeriy Yastremskiy #:

Differenze/incrementi, velocità/accelerazioni, divaricazioni/corridoi e loro medie.

Non mi viene in mente nient'altro da misurare.(

Indicatori ....

Non c'è bisogno di nient'altro nell'elenco.

Tutto si riduce a un algoritmo abbastanza veloce che determina il grado di influenza di una caratteristica sulla variabile target. Ancora una volta, l'algoritmo NON è la correlazione e NON è l'importanza degli attributi negli algoritmi di MO.

La qualità di un tratto è il grado di variabilità della sua influenza sulla variabile target.

Se trovate attributi sufficientemente influenti (con un elevato potere predittivo, secondo la mia terminologia) con una variazione inferiore al 10% nella stima numerica di questa influenza, sarete soddisfatti. L'errore di previsione di quasi tutti gli algoritmi di MO sarà garantito al di sotto del 40%, oppure potrete essere fortunati e raggiungere il 20%.

Questo è il piano completo

 
Maxim Dmitrievsky #:

Non è scientifico. Dov'è il backtest?

Si può fare in SQL, l'importante è la prova.

Perché un backtest?

Si tratta di un grafico in tempo reale senza sbirciare nella storia, come si può fare su un tester.

Il mercato finanziario è vivo e scivoloso come un'anguilla. Richiede un approccio speciale.

E si può fare un lavoro scientifico per tutta la vita. A cosa serve? )) Lo vedo, lo guardo, rido.))

 
Uladzimir Izerski #:

Perché il backtest?

Si tratta di un grafico in tempo reale, senza sbirciare nella storia come si può fare con un tester.

Il mercato finanziario è vivo e scivoloso come un'anguilla. Ha bisogno di un approccio speciale.

E si può fare un lavoro scientifico per tutta la vita. A cosa serve? )) Vedo, guardo, rido.))

e non si può sbirciare nella storia su un grafico in diretta?

 
Andrey Dik #:

e non si può dare un'occhiata alla storia su un grafico in tempo reale?

Intendevo sbirciare la storia un passo avanti. Si può fare nel tester, di cui alcuni trovano necessario approfittare per scopi personali. Non tu. Ho osservato, hai un buon algoritmo. Mi piace questo approccio.

Ho appena creato questo indicatore in ginocchio. Sinceramente.

È possibile impostare qualsiasi strumento e TF. Lo testeremo.

[Eliminato]  
La cosa più difficile è la manipolazione dei dati: è necessario imparare Pandas o un altro analogo, poi quasi tutte le strategie non saranno un problema. Oppure si possono effettuare selezioni in base a condizioni attraverso query SQL. Entrambi funzionano rapidamente.

Non vedo scenari in cui i loop vengano utilizzati in modo rigido, per lo più si tratta di selezioni da insiemi di dati.
 
Maxim Dmitrievsky #:
La cosa più difficile è la manipolazione dei dati: è necessario imparare Pandas o un altro analogo, poi quasi tutte le strategie non saranno un problema. Oppure si possono effettuare selezioni in base a condizioni attraverso query SQL. Entrambi funzionano rapidamente.

Non vedo scenari in cui i loop verrebbero utilizzati in modo rigido, per lo più si tratta di selezioni da set di dati.

Nel mio caso non vengono utilizzati nemmeno i loop. Il calcolo avviene istantaneamente.

Non pensate che io metta le frecce sul grafico a mano)))

 
Uladzimir Izerski #:

Soprattutto per questo thread, ora per mezz'ora, usando solo OHLC, ho abbozzato un indicatore a freccia.

Questa è la prima anteprima senza filtri e senza altri trucchi, solo OHLC. Questo algoritmo funzionerà su qualsiasi TF.

Che vi piaccia o no, ma nessuna chiave R e Python non vi aiuteranno se non capite la profondità e il significato dei grafici finanziari. Mi scuso per la maleducazione, ovviamente.

Dove si apre l'operazione?

Su ovpen dove c'è il segno o su cloze dove c'è il segno o sulla prossima candela?

1...276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782...3399
Nuovo commento