L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2767

Maxim Kuznetsov #:

nelle ultime sei ore, tutti sono contro il dollaro.

Si tratta di un ripiegamento serale, di una reazione a notizie critiche, di una semplice fluttuazione o della decisione della Fed di non aumentare i tassi il giorno prima?

Nessuno che osservi solo una quotazione su un singolo strumento sarà in grado di rispondere a questa domanda. Dal punto di vista di una singola quotazione/astina, tutte le opzioni sono uguali.

PS/ a proposito di finestre e punti di riferimento: dal punto di vista dei detentori di obbligazioni a 10 anni, il rialzo di 5000p di XAU oggi è un mucchio di spazzatura che non vale la pena menzionare. E qualcuno deve aver perso il proprio deposito.

È un punto esclamativo un po' sconclusionato. O si analizzano i fondamentali o la reazione del mercato. Spesso entrambe le cose quando si fa trading manuale. I modelli a volte anticipano alcuni eventi fondamentali non in termini di informazioni, ma in termini di significato e impatto sul mercato.

Ma la maggior parte dei trader, come gli esseri umani, sono irrazionali, soggetti alle emozioni. Non riescono a concentrarsi. E quindi sono vulnerabili agli eventi rischiosi 😀

Per questo motivo cercano di scaricare la responsabilità sui bot, perché nel tempo hanno dimostrato a se stessi che non è possibile fare affidamento su se stessi. In periodi di particolare emotività, amano argomentare senza sostenere le proprie ragioni con i fatti. Gli psicologi direbbero che è colpa della loro insicurezza. Ma in realtà la persona è stata ingannata, attirata a fare qualcosa che non capisce, resa schiava, zombizzata... da forze esterne.
 
Amen.
 
Questa non è un'analisi, non è affatto un'analisi))))

 

Maxim Kuznetsov #:
    ..а нету обоснованной теории по которой что-то измерить, и почему 10, почему именно этих свечей,

perché ora, cosa ci si aspettava e come esattamente il GPT-5 ha aiutato.

Anche per quanto riguarda la cosa più elementare: "valutare il risultato dell'esperimento". Senza GPT e con GPT, come si può valutare se l'esperimento è riuscito o meno?

misurare - ...

e dimostrare la validità è tutta un'altra cosa... dimostrare un'ipotesi attraverso il valore p - . ..

ma la significatività statistica negli approcci bayesiani non è dimostrabile (solo negli approcci statistici) -- dimostrate la validità dei metodi bayesiani senza la statistica e avrete un articolo (sul vostro forum non ci sono articoli, ma solo materiale di lettura -- e ci sono un sacco di urlatori che chiedono articoli (come i saggi a scuola, e il livello di cultura e la qualità delle conclusioni è inferiore a quello della scuola) == lasciateli lavorare ulteriormente sulla loro lettura) ...

Bayes può solo fornire un processo decisionale di tipo probabilistico.

ma probabilità = significatività statistica della tua ipotesi... e tu ce l'hai (l'ipotesi)?

p.s..

e perché l'autoencoder funzioni - sì, deve contenere tutte le classi possibili, non solo cani e gatti, per cui non definirà il coccodrillo.... - quindi la questione della "finestra scorrevole" è molto vaga....


p.p.s e anche la tempistica
SanSanych Fomenko #:

Secondo i miei calcoli, la dimensione della finestra va da 700 a 2000 barre. La previsione di una barra in avanti richiede 35 secondi. Se si effettua un overshoot smussato, cioè si aumenta la finestra da 700 a 1800 e si seleziona quella ottimale, si ottengono 420 secondi. Ci sono molte cose da ottimizzare, ma richiede altri computer e la capacità di caricare tutti i core.

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте расстояние Махаланобиса вместо евклидового. Попробуйте использовать локальную регрессию, поскольку она позволяет сравнивать значимость
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте расстояние Махаланобиса вместо евклидового. Попробуйте использовать локальную регрессию, поскольку она позволяет сравнивать значимость
  • 2022.09.17
  • www.mql5.com
понимает описание торговых условий частей-алгоритмов на естественном языке. попытался бы получить схожий результат с помощью более простых в реализации алгоритмов. те с фильтрацие по хорошим состояниям с точки зрения алгоритма
 
Maxim Kuznetsov #:

, il rialzo di 5000p di XAU oggi è una vera e propria stronzata, .

non sono cazzate, ma corse_alla_sicurezza.... motivi nei media

 
JeeyCi #:

non sono stronzate, ma corse_alla_sicurezza..... ragioni nei media

ed è la traduzione delle "ragioni dei media" (twitter, facebook) in soluzioni commerciali che è il dominio di DL e NN, sono fatti per questo e sono finanziati da questo.... ma non possiamo permettercelo :-(

 

piccolo stop, grande presa ...

non è necessario altro, ma 726 regole che sono state estratte per due giorni, e questo è solo per le vendite )


 
mytarmailS #:


piccola fermata, grande asporto ...

non serve altro, ma 726 regole che sono state estratte per due giorni)

in luce - un'immagine ingrandita del grafico, dal punto di vista del sito :-))

Tutto nel mondo è relativo e allo stesso tempo non si può nascondere nulla.

PS/ Non è stato possibile estrarre 726 regole - questa è la ripartizione della sessione.

 
Maxim Kuznetsov #:

in luce - immagine ingrandita del grafico, dal punto di vista del sito :-)

tutto nel mondo è relativo e nulla può essere nascosto allo stesso tempo


Ha incollato la vecchia immagine per qualche motivo, sto bene quando ingrandisco tutte le immagini sono corrette.

Maxim Kuznetsov #:

PS/ 726 regole non potevano essere estratte - questa è una ripartizione della Eurosessione

Sì, di corso..... attraversamento di mashas ancora mi dicono)))

 
mytarmailS #:

per qualche motivo ha incollato la vecchia immagine, ma quando faccio lo zoom tutte le immagini sono corrette.

Sì, naturalmente l'intersezione delle maglie, ditemelo))))

Perché non dire - può essere ridotto a mashki. Ma secondo le schermate presentate, è proprio questo, la ripartizione della sessione Euro. Esistono strategie di questo tipo e ce ne sono parecchie, il principio generale è quello di considerare la sessione di trading di ieri nei suoi momenti critici e operare da lì. Il trend rialzista dell'EURUSD inizia quando la sessione statunitense termina sopra il massimo della sessione europea (definizione ferrea di trend).

ma sarà un po' un peccato che 2 giorni di mining e di fumo della CPU si riducano alla fine a un numero contato di masha

