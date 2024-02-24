L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2767
nelle ultime sei ore, tutti sono contro il dollaro.
Si tratta di un ripiegamento serale, di una reazione a notizie critiche, di una semplice fluttuazione o della decisione della Fed di non aumentare i tassi il giorno prima?
Nessuno che osservi solo una quotazione su un singolo strumento sarà in grado di rispondere a questa domanda. Dal punto di vista di una singola quotazione/astina, tutte le opzioni sono uguali.
PS/ a proposito di finestre e punti di riferimento: dal punto di vista dei detentori di obbligazioni a 10 anni, il rialzo di 5000p di XAU oggi è un mucchio di spazzatura che non vale la pena menzionare. E qualcuno deve aver perso il proprio deposito.
Questa non è un'analisi, non è affatto un'analisi))))
Maxim Kuznetsov #:
..а нету обоснованной теории по которой что-то измерить, и почему 10, почему именно этих свечей,
perché ora, cosa ci si aspettava e come esattamente il GPT-5 ha aiutato.
Anche per quanto riguarda la cosa più elementare: "valutare il risultato dell'esperimento". Senza GPT e con GPT, come si può valutare se l'esperimento è riuscito o meno?
misurare - ...
e dimostrare la validità è tutta un'altra cosa... dimostrare un'ipotesi attraverso il valore p - . ..
ma la significatività statistica negli approcci bayesiani non è dimostrabile (solo negli approcci statistici) -- dimostrate la validità dei metodi bayesiani senza la statistica e avrete un articolo (sul vostro forum non ci sono articoli, ma solo materiale di lettura -- e ci sono un sacco di urlatori che chiedono articoli (come i saggi a scuola, e il livello di cultura e la qualità delle conclusioni è inferiore a quello della scuola) == lasciateli lavorare ulteriormente sulla loro lettura) ...
Bayes può solo fornire un processo decisionale di tipo probabilistico.
ma probabilità = significatività statistica della tua ipotesi... e tu ce l'hai (l'ipotesi)?
p.s..
e perché l'autoencoder funzioni - sì, deve contenere tutte le classi possibili, non solo cani e gatti, per cui non definirà il coccodrillo.... - quindi la questione della "finestra scorrevole" è molto vaga....
p.p.s e anche la tempistica
Secondo i miei calcoli, la dimensione della finestra va da 700 a 2000 barre. La previsione di una barra in avanti richiede 35 secondi. Se si effettua un overshoot smussato, cioè si aumenta la finestra da 700 a 1800 e si seleziona quella ottimale, si ottengono 420 secondi. Ci sono molte cose da ottimizzare, ma richiede altri computer e la capacità di caricare tutti i core.
, il rialzo di 5000p di XAU oggi è una vera e propria stronzata, .
non sono cazzate, ma corse_alla_sicurezza.... motivi nei media
non sono stronzate, ma corse_alla_sicurezza..... ragioni nei media
ed è la traduzione delle "ragioni dei media" (twitter, facebook) in soluzioni commerciali che è il dominio di DL e NN, sono fatti per questo e sono finanziati da questo.... ma non possiamo permettercelo :-(
piccolo stop, grande presa ...
non è necessario altro, ma 726 regole che sono state estratte per due giorni, e questo è solo per le vendite )
piccola fermata, grande asporto ...
non serve altro, ma 726 regole che sono state estratte per due giorni)
in luce - un'immagine ingrandita del grafico, dal punto di vista del sito :-))
Tutto nel mondo è relativo e allo stesso tempo non si può nascondere nulla.
PS/ Non è stato possibile estrarre 726 regole - questa è la ripartizione della sessione.
in luce - immagine ingrandita del grafico, dal punto di vista del sito :-)
tutto nel mondo è relativo e nulla può essere nascosto allo stesso tempo
Ha incollato la vecchia immagine per qualche motivo, sto bene quando ingrandisco tutte le immagini sono corrette.
PS/ 726 regole non potevano essere estratte - questa è una ripartizione della Eurosessione
Sì, di corso..... attraversamento di mashas ancora mi dicono)))
per qualche motivo ha incollato la vecchia immagine, ma quando faccio lo zoom tutte le immagini sono corrette.
Sì, naturalmente l'intersezione delle maglie, ditemelo))))
Perché non dire - può essere ridotto a mashki. Ma secondo le schermate presentate, è proprio questo, la ripartizione della sessione Euro. Esistono strategie di questo tipo e ce ne sono parecchie, il principio generale è quello di considerare la sessione di trading di ieri nei suoi momenti critici e operare da lì. Il trend rialzista dell'EURUSD inizia quando la sessione statunitense termina sopra il massimo della sessione europea (definizione ferrea di trend).
ma sarà un po' un peccato che 2 giorni di mining e di fumo della CPU si riducano alla fine a un numero contato di masha