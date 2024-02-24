L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2776
Dove si apre l'accordo?
su ovpen dove c'è il segno o su cloze dove c'è il segno o sulla candela successiva?
Non ho ancora fatto il lavoro scientifico.))
Occupato a immergermi in una tale scoperta.)))
P.s.
In linea di principio, non importa, tutto dipende dal TF e il valore di stoploss.
Ho anche provato ad entrare.
Soprattutto per questo thread, ora per mezz'ora, usando solo OHLC, ho abbozzato un indicatore a freccia.
Dove si trova l'indicatore stesso? Se è appositamente per questo ramo...
Posso solo mostrare il risultato del lavoro. Un indicatore sarebbe troppo grasso).
A proposito, avete avuto un'opportunità, ma avete rifiutato. Purtroppo.
Forse con l'apprendimento automatico il risultato sarebbe più preciso. Ma sono troppo pigro per occuparmene. Aspetto un suggerimento intelligente.
Puoi fare un esempio sulla base del tuo indicatore sulle quotazioni di MQ su MT5 per 50 mila barre?
Basta registrare la data di sincronizzazione di ogni barra e, diciamo, "1" - freccia verso l'alto e "-1" - freccia verso il basso, "0" - nessuna freccia?
Cercherò di allenarmi a indovinare l'aspetto della freccia e forse anche la direzione. Vediamo a cosa sono adatti il MO o i miei predittori.....
Ho anche provato a entrare.
Spero che sia su una demo, perché fare trading con questo sistema è un po' un esercizio.
È unbuon articolo, di alta qualità.
superiore a una panoramica, ma senza rivelare segreti
Per ora si tratta di una versione molto grezza.
Vedremo cosa succederà in futuro.
Speriamo in una demo, altrimenti fare trading di khat con questo metodo è un po' faticoso.
Se sei sicuro, non importa su cosa fai trading.
СанСаныч Фоменко #:
E così, ogni sorta di variazione di qualcosa con qualcosa. Non ho problemi a inventare qualcosa.
Potrebbe pubblicare uno di questi predittori?
Forse è la differenza di lettura dell'indicatore RSI su EURUSD e GBPUSD?
Un indicatore sarebbe troppo grasso).
Vladimir, se qualcosa ha funzionato per te, ne sono felice. Che rapporto ha con il settore? Le reti neurali o l'ottenimento di dati per esse?