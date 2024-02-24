L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2777
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Vladimir, se hai ottenuto qualcosa, ne sono felice. Che rapporto ha con il settore? Le reti neurali o l'ottenimento di dati per esse?
C'è una ricerca di predittori qui da molto tempo, 2775 pagine. Qualcosa di diverso da fornire al Ministero della Difesa.
La mia opinione è che sia necessario cercare nel prezzo stesso, non nelle MA degli indicatori e in altre distorsioni del prezzo.
Voglio spingere coloro che soffrono sulla strada giusta. Sono testardi).
Il clown sta facendo il pagliaccio, non ha tempo di vietare. Uno se ne va, un altro torna, e così via.
Non distraetevi.
Fate il vostro lavoro scientifico.
Se sei sicuro, non importa su cosa fai trading.
Può pubblicare un tale predittore?
Forse è la differenza di lettura dell'indicatore RSI su EURUSD e GBPUSD?
Lo stesso RSI, ma con alcune sfumature.
Ancora una volta: non è importante l'elenco dei predittori, ma l'algoritmo di selezione di questi predittori. Quando la finestra è in movimento, l'RSI citato può essere utilizzato o meno. Questo è il problema, e il primo di tutta una serie di problemi.
Non distrarsi.
Fate il vostro lavoro scientifico.
Il lavoro scientifico è ben accetto, ma la pubblicità indiretta dei vostri straordinari indicatori dal mercato è vietata. Non sono vietati gli indicatori, ma l'autore di indicatori a pagamento.
Dovreste essere più modesti.
Lei è sul mercato da sei anni e dieci anni fa la maggior parte dei membri del forum era convinta che fosse estremamente difficile creare un sistema di trading funzionante per più di 6 mesi nell'ambito dell'analisi tecnica. Se giudichiamo la durata dei segnali, alcune persone su migliaia di segnali hanno avuto successo, ma il risultato è sempre lo stesso: una perdita del deposito. Non avete fornito prove della possibilità di utilizzare i vostri indicatori, almeno a livello di uno stato, o meglio, di un segnale.
Siamo impegnati nel MO a causa dell'impossibilità pratica e, soprattutto, teorica di utilizzare l'analisi tecnica. Non è da una bella vita che abbiamo iniziato a occuparci di MO. Il MO è una montagna di matematica e software sofisticati. Non c'è amore per la scienza qui.
PS.
L'indicatore postato non è il primo.
Il segnale è sulla seconda candela, la posizione sarà aperta alla chiusura della terza candela. Profitto solo in caso di continuazione del trend sopra le 3 candele, almeno sulla quarta candela.
Il segnale di inversione apparirà sulla seconda candela, l'operazione sarà chiusa sulla terza candela. L'indicatore non è nulla.
Gli incrementi positivi di un segno su 3 candele di fila sono estremamente rari, è possibile ottenere facilmente le relative statistiche. La statistica corrispondente si chiama autocorrelazione. Di solito è inferiore a tre.
СанСаныч Фоменко #:
La statistica in questione è chiamata autocorrelazione. Di solito è inferiore a tre.
Ho letto in un libro degli anni '70 che è impossibile prevedere una serie senza autocorrelazione. Esiste qualcosa di più moderno su questo argomento?
Il lavoro scientifico è ben accetto, ma è vietata la pubblicità indiretta dei propri straordinari indicatori dal mercato. Non sono vietati gli indicatori, ma l'autore di indicatori a pagamento.
Dovreste essere più modesti.
Lei è sul mercato da sei anni e dieci anni fa la maggior parte dei membri del forum era convinta che fosse estremamente difficile creare un sistema di trading che funzionasse per più di 6 mesi nell'ambito dell'analisi tecnica. A giudicare dalla durata dei segnali, alcune persone su migliaia di segnali sono riuscite a farlo, ma il risultato è sempre lo stesso: un sacco di depositi. Non avete fornito alcuna prova della possibilità di utilizzare i vostri indicatori, almeno a livello di uno stato, o meglio, di un segnale.
Siamo impegnati nel MO a causa dell'impossibilità pratica e, soprattutto, teorica di utilizzare l'analisi tecnica. Non è da una bella vita che abbiamo iniziato a occuparci di MO. Il MO è una montagna di matematica e software sofisticati. Qui non c'è amore per la scienza.
PS.
L'indicatore postato non è il primo.
Il segnale è sulla seconda candela, la posizione sarà aperta alla chiusura della terza candela. Profitto solo in caso di continuazione del trend sopra le 3 candele, almeno sulla quarta candela.
Il segnale di inversione apparirà sulla seconda candela, l'operazione sarà chiusa sulla terza candela. L'indicatore non è nulla.
Gli incrementi positivi di un segno su 3 candele di fila sono estremamente rari, è possibile ottenere facilmente le relative statistiche. La statistica corrispondente si chiama autocorrelazione. Di solito è inferiore a tre.
Le proprietà dei frattali consentono di ottenere correlazioni più lunghe, per la durata dei modelli. Ma è necessario regolare le finestre. In sostanza, il metodo consiste nell'isolare tali stati dividendo la serie in 2 parti e sottraendone una all'altra in ordine inverso, invertendo cronologicamente la seconda o la prima parte, cioè specchiando il grafico nel punto (attrattore). Questi fenomeni sono quelli che si manifestano nelle Code Grasse e nella memoria. Cioè, i pezzi del grafico a destra e a sinistra dell'attrattore sono fortemente correlati.
Non capisco: è possibile identificare i rimbalzi forti sottraendo la parte destra dalla parte sinistra rispetto al centro e dividerli in gruppi? Perché correlazioni più lunghe? Si tratta di processi brevi. Che ne dite di quelli più evidenti e più forti?
In generale, può funzionare con il vincolo del tempo o degli eventi. Ma la dimensione della finestra dovrebbe essere allenata per ottenerla in qualche modo.
E la formalizzazione degli eventi non è stata risolta. Solo il tempo, a quanto pare.
Le proprietà dei frattali consentono di ottenere correlazioni più lunghe, per la durata dei modelli. Ma è necessario regolare le finestre. In sostanza, il metodo consiste nell'isolare tali stati dividendo la serie in 2 parti e sottraendone una all'altra in ordine inverso, invertendo cronologicamente la seconda o la prima parte, cioè specchiando il grafico nel punto (attrattore). Questi fenomeni sono quelli che si manifestano nelle Code Grasse e nella memoria. Cioè, le parti del grafico a destra e a sinistra dell'attrattore sono fortemente correlate.
Non ho considerato i frattali, ma ho guardato il grafico.