L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2771

A proposito, per quanto riguarda le difficoltà con le finestre, è possibile utilizzare finestre di volume equivalente. Una finestra con un volume totale di tick di 1000 barre, ad esempio. È un po' più vicino alla fisica del processo rispetto a una finestra di tempo fisso (numero di barre).

La stessa cosa con il grafico a tick è più complicata: i tick che spostano la quotazione più di tickSize o che cambiano simultaneamente sia il bid che il ask dovranno correggere il tick_volume.

Solo che non sarà facile inserirlo in NN.

 

Il risultato della ricezione dei segnali su EURUSD a partire dal 2021.03.01,00:00.

Non c'è nessun campione di formazione e nessun campione "fuori formazione".

Il modello funziona su H1.

Il modello è stato sottoposto a un'analisi dei dati e all'addestramento del modello a ogni ora.

Il numero iniziale di predittori è di circa 170.

Numero di MO= 3 modelli che utilizzano da 5 a 10 predittori datamining.

Esecuzione di 1000 barre. Tempo di calcolo = 6,78 ore.

Previsioni di short, long e out of market - modello ternario

Risultati della previsione:

Previsione 1 ora avanti

short_er <- 0,8947

long_er <- 0,9285


Previsione per 2 ore avanti

short_er <- 0,6578

long_er <- 0,8928

Previsione per 3 ore avanti

short_er <- 0, 5789

long_er <- 0, 6785


 

Previsione esatta per le 5 (!!!) ore successive: il tasso non cambierà... non c'è trading.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Nota curiosa a favore della finestra di riqualificazione e balbuzie di Sanych

https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87

È risaputo che è meglio non fare trading nelle prime ore del lunedì. A proposito, lo stesso vale per le ultime ore del venerdì.

A proposito, il vostro EA


 
СанСаныч Фоменко #:

Posso vedere i trade?
 
mytarmailS #:
Possiamo vedere gli accordi?

Non c'è nulla di pronto, bisogna muovere le mani. Molto più importante è una radicale riduzione dei tempi. 1000 battute non sono niente. Questo è il problema principale oggi.


Lo dico per fare una campagna sul potere predittivo dei predittori.

 
mytarmailS #:
Possiamo vedere gli accordi?

Ho pensato di dare un'occhiata, non è facile per me, ma è davvero molto interessante.

 
СанСаныч Фоменко #:

Non c'è un prodotto pronto per l'uso, bisogna muovere le mani. Molto più importante è la radicale riduzione dei tempi. 1000 bar non sono nulla. Questo è il problema principale di oggi.


L'ho proposto per sollecitare il potere predittivo dei predittori.

Cosa non è disponibile?
 
mytarmailS #:
Cosa non è pronto?

Legarsi alla tabella delle quotazioni.

 
СанСаныч Фоменко #:

Legami con la tabella delle quote.

C'era del trading in corso o era tutto a livello di test in r-ke?

