Maxim Dmitrievsky #:
Ogni riga di questo tipo può essere approssimata ad una stazionaria

Come questo?
Ho cercato per quattro anni. Più veloce del Kalman.

Roman #:

No, intendevo lo spread non stazionario (che sarà un evento frequente). La stazionarietà è necessaria solo quando si addestra il modello, e il trading sarà su qualsiasi implementazione non stazionario. La cosa principale è avere abbastanza esempi.
 

Il punto principale dell'arbitraggio, come qualsiasi arbitraggio post-fatto, è osservare che c'è un equilibrio nel mercato tra il movimento reciproco delle coppie di valute

che è direi un movimento interconnesso di loro

e questo non è altro che la diffusione

infatti, la lotta contro lo spread che si allarga non a favore del commerciante e che è in grado di pompare dalla sua tasca per tutto il tempo che ha soldi ;)

questo è un gioco di scacchi con un gran maestro che governa il movimento di kotir

questo gioco è un vero capolavoro.....

Non consiglio di schiantarsi contro i portafogli, o vedere il mio post su due triangoli che oscillano l'uno rispetto all'altro come pendoli.

Una strategia interessante e redditizia perché sono entrambi separatamente in equilibrio e quasi neutrale per il commerciante.

Le coppie si sovrappongono così:

1.0 - Offerta/Bid0.

L'equità è illustrata dall'esempio di EUR/USD/GBP

EURGBP + GBPUSD - EURUSD = 0,000 per tutta la storia !!!

Buona fortuna!

 
Maxim Dmitrievsky #:
No, intendevo spread non stazionario (che sarà un evento frequente). La stazionarietà è necessaria solo quando si insegna il modello, mentre il trading sarà non stazionario in qualsiasi implementazione. La cosa principale è avere abbastanza esempi.

Pensavo che avresti capito. Questo è solo questo, per serie non stazionarie, autocorrelate, con transizioni.
Ecco un confronto del tasso di errore dei due filtri.
In verde, Kalman.

Roman #:

Mi dispiace, non capisco nulla di filtri e non capisco come usarli nel trading. Sto scrivendo puramente delle tecniche MO che sono più o meno rilevanti. Non fingendo di essere obiettivo

Se si prende la MA e si sottrae ad essa la varianza, si può fare qualsiasi filtro, adattare la serie, si può probabilmente aggiungere "memoria". Qual è il punto? Se si insegna TC tramite MA.
 
Roman #:

Allora, che cos'è?

 
mytarmailS #:


Dobbiamo in qualche modo dividere i prezzi delle due coppie in

1) lo spread che guadagna

2) rumore

Fare la PCA o un'altra decomposizione, forse con AMO, autocodificatori o reti (ma molto probabilmente si "allargherà" su nuovi dati), quindi è meglio la PCA


E abbiamo bisogno di un "numero" per descrivere il "buon spread" dopo la decomposizione dello spread. La cointegrazione da sola non è sufficiente qui, abbiamo bisogno dello spread per guadagnare perché non è un prodotto lineare dei prezzi ma una parte non lineare dei prezzi dopo la decomposizione

la cosa divertente è che lo spread di due coppie è il grafico della terza

Che senso ha scambiare questo?

 
Renat Akhtyamov #:

Beh, non è lo stesso Spread
 
Renat Akhtyamov #:

ha senso scambiare i triangoli. E il neuronet, se fidato, dovrebbe essere addestrato su tre.

semplicemente perché non c'è nessun nish nella storia di 1 simbolo arbitrario. È effettivamente scambiato e in qualsiasi teoria è destinato ad essere rumore

e in tre si può cogliere la situazione attuale con una piccola finestra

 
mytarmailS #:
Chi ha quotazioni per la sterlina e l'eu per più di 5 anni 5min mi lasci una riga!!!

Il suggerimento di SanSanych era DucasCopi

