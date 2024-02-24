L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2993

Domanda per moderatori, amministratori...

Posso scrivere un articolo usando il Jap. R o è tabù?
Creare un modello con onnx, altrimenti una cosa del genere non è molto necessaria, come integrarla? O portare i modelli addestrati in mql
 
Con R è molto interessante, per vedere i risultati che possono essere applicati nel trading reale. E tutti alcuni esperimenti, esperimenti.... Alcuni podelucha catbust da una fattoria collettiva chiamata Yandex .....

C'è un grande bisogno di articoli che utilizzino strumenti professionali.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Non è molto utile per chi?


C'è solo una storia su come si può costruire TC con l'aiuto di MO, non ovvia, non standard, ma un approccio interessante, e anche funzionante....

Si rivolge a un pubblico che conosce bene le tecnologie MO e ha esperienza....

 
Fate una bozza dell'articolo e inviatela a Rashid. IMHO, se ci sarà solo R o sarà molto più di mql5, molto probabilmente rifiuterà.

Aleksey Nikolayev #:

mql non sarà affatto...

l'articolo riguarda il concetto e il risultato dei test, ma non l'implementazione.

E il codice sarà minimo, l'idea è in primo piano.

Beh, nessuno, nessuno qui scrive su R bot.

Beh, se è un'idea, voto sì.
 

qualcuno usa plotly interactive graphics in python o R?

L'ho guardato qualche anno fa, non mi piaceva affatto, ma ora ho dato un'occhiata più da vicino, sembra piuttosto buono.

https://plotly.com/r/candlestick-charts/

 
Maxim Dmitrievsky #:

Suvvia, non è certo interessante per i methaquot... hanno altri obiettivi.

 
Qualcuno ha provato a fare le convoluzioni delle serie temporali?
