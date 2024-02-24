L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2580

elibrario #:

La punta di SanSanych era DukasKopi.

limite lì, fino a 3 anni di storia, stronzate.

Nessuno ha dati storici ?????

mytarmailS #:

Fai delle cose così spaventose il sabato... scarica da MT5 :)
 

Ho costruito l'ultima versione di TS con il filtro per ridurre i rischi, si può fare senza filtro, allora il profitto è 2 volte di più e i rischi sono più alti



mytarmailS #:

Ho costruito l'ultima versione di TS con filtro per ridurre i rischi, si può fare senza filtro, allora il profitto è 2 volte di più ma i rischi sono più alti

Ok, vai avanti e inizia a fare trading
È un Welshab per te? Come si fa a trasferirvi i modelli?
 
Maxim Dmitrievsky #:
Norm, corsa nel commercio
È un velslab quello che hai? Come si trasferiscono i modelli lì?

No, è un tslab.
Mi chiedevo anche come?
Si costruisce sui dadi...
C'è anche l'api C#, forse attraverso di essa.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Norm, correre nel commercio
È un velslab quello che hai? Come si trasferiscono i modelli lì?
Tslab, sono solo stampelle per una visualizzazione comoda... Quindi non dovete scrivere il vostro tester in R
 
Roman #:

No, è un tslab.
Mi chiedevo anche come?
Si costruisce sui dadi...
C'è anche un'api C#, forse anche attraverso di essa.

Sì, tutti i calcoli sono fatti in R, mando a tslab solo i prezzi e il vettore con il segnale di acquisto, metto dei dadi per TS, e questo è tutto...

È stupido, ma è veloce e so per certo che il profitto sarà calcolato senza errori e posso ottimizzarlo per alcune piccole cose.
 
mytarmailS #:
Sì, tutti i calcoli sono fatti in R, mando solo il prezzo e il vettore con il segnale di acquisto a tslab, metto alcuni dadi per il cp e questo è tutto.

Stupido, ma veloce e so che calcolerà il profitto senza errori + posso ottimizzare le piccole cose

Capisco. Intelligente, però.
Stavo cominciando a pensare di aver costruito un modello sui dadi ))

Python è conveniente al momento. Ho scritto il mio tester, ma è possibile portare i modelli o il commercio via api. Se ONNX viene aggiunto, sarà un cannone.

Mi sono messo in contatto con l'M1 mac, ora sto aspettando da mezzo anno che arrivi il catbusta, promettono un rilascio in 2 settimane. Per ora sto usando una macchina virtuale su vin.
 
Roman #:

Capisco. Sei uno scaltro, vero?
Stavo cominciando a pensare che stavo costruendo un modello con i dadi).

Ho iniziato con i cubi, era la mia prima programmazione, quindi ho anche tslab...
Non credo che i dadi possano costruire qualcosa che funzioni.
