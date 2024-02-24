L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2576

Nuovo commento
 
Andrei Trukhanovich #:

Non proprio. Se guardate i grafici precedenti, potete vedere che l'effettivo "rotolamento" si attiva dopo che è passato ~ un terzo del campione. sui dati reali, se c'è una storia, non c'è questo problema.

Ma comunque Kalman è probabilmente migliore, ma penso ancora che il "rotolamento" sia migliore dai fornelli.

Domani lo farò su una regressione scorrevole, vediamo come drena))
 
Maxim Dmitrievsky #:

Siamo già stati su questa strada con Rena e il trattore, usando le loro previsioni di 1 bar come esempio ))))) Sto ridendo

Da una parte è avanti, dall'altra è indietro, quindi è 50/50.

Dovresti almeno studiare l'elementare...
Lo smoothing adattivo non può a priori essere peggiore del solito.
[Eliminato]  
mytarmailS #:
Dovresti almeno studiare elementare...
Lo smoothing adattivo non può essere a priori peggiore dello smoothing regolare

infatti, solo le reti di ricorrenza predicono sempre la barra passata, non importa come le giri (il caso più avanzato di Kalman)

dovresti almeno imparare ad assorbire le informazioni prima di filosofeggiare

[Eliminato]  

Non sto dicendo che gli approcci sono cattivi, ma che non sono una panacea.

Non sto dicendo che gli approcci sono cattivi, ma non sono una panacea.

Non so se sia un cattivo approccio, non che sia cattivo.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Non sto dicendo che gli approcci sono cattivi, ma che non sono una panacea.

Non sto dicendo che questi approcci siano cattivi, ma non sono una panacea.

Nel forex sono alcuni indici, c'è un piccolo margine di profitto, l'ho fatto una volta

Ci penso anche, come insegnare loro a costruire il giusto spread?

E cos'è una diffusione giusta in linea di principio?

1) Lo spread dovrebbe essere stabile (è facile da calcolare).

2) dovrebbe essere rilevante, cioè zero spread dovrebbe significare un profitto sulla coppia di valute (non molto "intelligente").

3) Non dovrebbe "allargarsi" con il tempo.

[Eliminato]  
mytarmailS #:

Ci sto anche pensando, come si fa a insegnare loro a costruire un corretto spread?

E qual è, in linea di principio, una diffusione adeguata?

1) lo spread dovrebbe essere statico (è facile da calcolare).

2) dovrebbe essere rilevante, cioè zero spread dovrebbe significare un profitto sulla coppia di valute (non molto "intelligente").

3) Non dovrebbe "allargarsi" con il tempo.

Come per la regressione lineare/polinomiale, ma prendete rendimenti di ordini arbitrari e partizionate le offerte in modo arbitrario, adattate. Per eccesso, senza calcoli accademici su ciò che è fermo e ciò che non lo è, per non affogare nelle formalità. Si disperderà ancora nel tempo, a meno che non siano strumenti fondamentalmente correlati
 
Maxim Dmitrievsky #:
Lo stesso che attraverso la regressione lineare/polinomiale, ma prendere i ritorni di ordini arbitrari e partizionare le offerte arbitrariamente, adattarsi. Per eccesso, senza calcoli accademici su ciò che è fermo e ciò che non lo è, per non affogare nelle formalità. Si disperderà comunque nel tempo, a meno che non si tratti di strumenti fondamentalmente legati
Kalman non si separa, questo è il punto - se lo fai su una griglia, è altrettanto buono.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Lo stesso che attraverso la regressione lineare/polinomiale, ma prendere i ritorni di ordini arbitrari e partizionare le offerte arbitrariamente, adattarsi. Per eccesso, senza calcoli accademici su ciò che è fermo e ciò che non lo è, per non affogare nelle formalità. Si disperderà comunque nel tempo, a meno che non si tratti di strumenti fondamentalmente legati
Kalman non si separa, questo è il punto - se lo fai su una griglia, è altrettanto buono.
[Eliminato]  
mytarmailS #:
Kalman non si separa, questo è il punto, se lo fai su una griglia, è altrettanto buono.
Se prendiamo gli incrementi e rimuoviamo la tendenza, allora non ci sarà nulla da dissociare, tranne i segnali/le dipendenze stesse
 
mytarmailS #:

La giornata di domani è stata lunga, non avevo voglia di fare niente, anche se ci sono voluti 15 minuti...


Allora, ho fatto uno spread di 100 punti su una finestra di regressione scorrevole (100 a caso)

EURUSD GBPUSD

non ha superato il controllo di cointegrazione

ma ancora fatto uno spread, controllato il trade su una deviazione dallo spread zero (come nel libro)

sta scendendo...


L'opzione più normale è quella di costruire uno spread di Bollinger e fare trading dai confini della Bollinger alla SMA, che è anche disegnata dallo spread, o al confine opposto della Bollinger (si guadagnano ancora più soldi)

Tutte le impostazioni sono assolutamente standard, non ho ottimizzato nulla

La commissione è di 1p per ogni coppia



Ho guadagnato 200 punti in un mese.

Purtroppo la curva dell'equilibrio non regge. Intendo una crescita regolare a 45 gradi.

Altrimenti sembra un colpo di fortuna....

1...256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583...3399
Nuovo commento