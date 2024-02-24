L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2469
Com'è questo?
Tutto ciò che serve è nell'OHLC, gli altri dati sono derivati da esso. La cosa principale è un algoritmo flessibile che troverà un modo per convertire OHLC in quei dati che hanno più peso, di nuovo questo è il compito della macchina. Inoltre solo l'OHLC è lo stesso quasi ovunque, se si guardano i volumi in tick o qualcos'altro questi dati sono diversi, così come gli spreads e così via. Se guardate il grafico nel terminale, tutto ciò di cui avete bisogno è sul grafico.
Tutto quello che ti serve è sul grafico nel terminale... Tutto quello che ti serve è uno... Tutto quello che ti serve è sul grafico nel terminale... Se non vuoi essere imparziale, puoi chiedere: quanto hai guadagnato con OHLC, e se lo fai, non puoi dirlo per caso...
Nessuno è interessato a un grafico delle posizioni medie dei trader di 10 broker?
Nessuno è interessato al fatto che il prezzo ha una correlazione inversa con l'umore dei commercianti?
Nessuno vuole sapere perché i modelli non funzionano con i nuovi dati, perché i trader perdono sempre, perché la meccanica del mercato si rivela... non è interessato?
Controlla i prodotti di TheExpert e i suoi post. È interessato a questo argomento e ha grandi prodotti sul mercato su questo argomento. Chiedetegli cosa ne pensa adesso.
Dovrei aggiungere che anch'io ho fatto un po' di ricerche sul sentimento. Studiato COT. Il tema è che in effetti il sentimento è positivamente legato al prezzo. Ma quando ho guardato la correlazione, si scopre che il valore dipende fortemente dal prezzo, e non viceversa. Le conclusioni dipendono da voi.
perché i modelli non funzionano sui nuovi dati, perché i trader perdono costantemente, la meccanica del mercato stesso rivela... no? non mi interessa?
perché il mercato non è un modello ma una realtà (realtà economica)... perché non bisogna togliere i movimenti di prezzo dalla comprensione dei presupposti economici, delle reazioni e delle conseguenze... tanto meno dai tuoi occhi... perché un trader deve sempre capire quale mercato scambiare e quale no, se è un trader (quindi, capire quando attivare un robot e quando no)... Normalmente non si accende la macchina del caffè per riscaldare una pizza...
Guarda i prodotti di TheExpert e i suoi post. Era interessato a questo argomento e ha grandi prodotti sul mercato sull'argomento. Chiedetegli cosa ne pensa adesso.
Sì, mi ricordo di TheExpert, ero in oanda prima di lui...
Anche a me piaceva il sentimento. Ho studiato COT. Il punto è che il prodotto è effettivamente correlato positivamente al prezzo. Ma quando ho guardato la correlazione, è risultato che il prodotto dipende fortemente dal prezzo e non viceversa. Le conclusioni dipendono da voi.
Perché trarre conclusioni, c'è la matematica per questo, DSP, ecc.
Ho proxato il prezzo e la gamma per smussarlo, ho controllato la correlazione incrociata di gamma e prezzo per vedere "cosa va dove".
Hai ragione, il prezzo in media supera la gamma, ma è in media e non sempre, continuerò a cercare...
Se domani non mi dispiace, proverò il modello su tutti i 10 broker, forse salterà fuori qualcosa di interessante.
perché il mercato non è un modello ma una realtà (realtà economica)
Un modello è lì per essere costruito per la realtà, leggi wikipedia o qualcosa del genere...
perché non si dovrebbe scollegare il movimento dei prezzi dalla comprensione dei presupposti economici, delle reazioni e delle conseguenze... tanto meno i tuoi stessi occhi...
le parole sono belle ma.... populismo nudo...
perché un trader deve sempre capire quale mercato trattare e quale no, se è un trader (quindi, capire quando attivare un robot e quando no)
come il mercato si muove contro le aspettative dei partecipanti con una correlazione di-0,7
questa è tutta la storia...
Amico, ragazzi, non dovremmo discutere su chi ha iniziato prima a usare le sanzioni, ma su chi le ha capite meglio e ha potuto trarne qualcosa di utile. Ho conosciuto il COT nel 2008 e che bene mi ha fatto.
Nessuno ne ha bisogno)) Tutti vogliono un graal e anche quando lo ottengono si mettono a discutere, a dimostrare il loro punto di vista e non cercano nemmeno di fare quello che gli viene detto, questa è la verità, in più sono educati al livello del plinto...