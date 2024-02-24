L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2938
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
2023.02.28 05:27:35.269 Storage si è unito con successo al progetto 'ONNX.Price.Prediction'.
2023.02.28 05:27:56.191 Stoccaggio Stoccaggio MQL5 attivato
2023.02.28 05:27:56.191 Stoccaggio checkout avviato per MQL5
2023.02.28 05:27:56.635 Stoccaggio Impossibile trovare il filesystem SVN richiesto (720003)
2023.02.28 05:28:32.432 Storage Il proprietario di MQL5 Storage è 'dinpae@gmail.com', cambiare l'account MQL5
Cosa significa? Impossibile connettersi.
On - Connetti lo storage MQL5. dà 2023.02.28 05:36:25.147 Storage Il proprietario dello storage MQL5 è 'dinpae@gmail.com', cambiare l'account MQL5.
Con quale account avete effettuato l'accesso a MQL5 Storage?
Avete specificato la vostra e-mail o il login esatto con distinzione tra maiuscole e minuscole?
L'e-mail non è accettata.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto. Dovrebbe essere così:
. C'è un qualche tipo di autorizzazione da qualche parte
Sì, esiste, ma dà un errore
C'è una sorta di autorizzazione da qualche parte.
Beh, non lo so. Prova a lasciare e cancellare il progetto, poi a reinserirlo, quindi a ottenere un aggiornamento dal repository.
Quando si lascia un progetto nel log:
Quando si elimina, non viene scritto nulla. Quando ci si unisce a un progetto:
Quando si riceve un aggiornamento:
L'autorizzazione era solo quando ci si connetteva al repository - è impossibile unirsi al progetto senza di essa.
Non posso più aiutarvi. A meno che non abbiate una vecchia versione: io l'ho fatto con l'ultima (beta e release).
Beh, non lo so. Provate a lasciare e cancellare il progetto, poi a reinserirlo e a ottenere un aggiornamento dal repository.
Quando si lascia un progetto nel registro:
Quando si elimina, non viene scritto nulla. Quando si unisce un progetto:
Quando si riceve un aggiornamento:
L'autorizzazione era solo quando ci si connetteva al repository: senza di essa è praticamente impossibile unirsi al progetto.
Non posso aiutarti con nient'altro. A meno che tu non abbia una vecchia versione: io l'ho fatto con l'ultima (beta e release).
Capito, grazie.
Per sicurezza, sto postando il progetto nell'archivio.
Con quale account è stato effettuato l'accesso a MQL5 Storage?
Avete specificato il vostro indirizzo e-mail o il login esatto con distinzione tra maiuscole e minuscole?
L'e-mail non è accettata.
sul login di accesso, solo il mio login è storto inizialmente, con punti dr.mr.mom, ho da tempo, è possibile modificare il login?
Rilasciata la beta 3589, sulla quale è possibile testare il funzionamento dei modelli ONNX.
Passi:
. Poi passate al punto 2.
Il progetto verrà scaricato da MQL5 Storage (Subversion).
. In questo caso, scaricare l'archivio ONNX Runtime 1.14, firmato da Microsoft, espanderlo nella directory principale del terminale accanto a terminal64.exe e riavviare il terminale:
Nel progetto viene subito allegato il modello più semplice addestrato a scopo di esempio model.onnx, in modo da poter vedere la dimostrazione.
Per addestrare il modello da soli, è necessario utilizzare gli script python inclusi nel progetto:
python.exe -m pip install --upgrade pip pip install --upgrade tensorflow pip install --upgrade pandas pip install --upgrade scikit-learn pip install --upgrade matplotlib pip install --upgrade tqdm pip install --upgrade metatrader5 pip install --upgrade onnx==1.12 pip install --upgrade tf2onnxIl pacchetto onnx deve indicare esplicitamente la versione 1.12 per non entrare in conflitto con i requisiti di tensorflow.
Se necessario, specificare il percorso da soli, se l'editor non è in grado di rilevarlo da solo.
Assicurarsi che l'integrazione con Python sia abilitata nelle impostazioni del terminale. Se era disattivata, attivatela e riavviate il terminale:
Lo script si connetterà al terminale con l'aiuto del pacchetto MetaTrader5 (se è spento, si avvierà automaticamente) e inizierà l'addestramento su EURUSD, H1:
Al termine, l'editor del Journal conterrà:
. Il nuovo model.onnx sarà salvato/aggiornato nel progetto. Può già essere utilizzato.
.
Si tratta di un esempio creato appositamente per dimostrare l'addestramento e l'esecuzione dei modelli.
È possibile convertire i propri modelli TensorFlow in formato ONNX utilizzando i pacchetti python onnx e tf2onnx:
ps: utilizzare l'ultima versione del progetto, poiché i prototipi delle funzioni sono cambiati nella vecchia versione.
Ha funzionato.
Pacchetto onnx con una menzione esplicita della versione 1.12 per non entrare in conflitto con i requisiti di tensorflow.
Non è stato possibile installare questo pacchetto. Prima richiedeva l'installazione di CMake. Ora richiede l'installazione di Visual Studio?
Non è stato possibile installare questo pacchetto. Prima hanno chiesto di installare CMake. E ora richiedono l'installazione di Visual Studio?
Siete ancora all'inizio della lotta contro l'inferno delle incompatibilità reciproche e della creazione di ambienti separati per le attività in Python.
Alcuni pacchetti richiedono compilatori per la compilazione di destinazione.