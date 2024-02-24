L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2462
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Chiedi l'argomento, chiacchieriamo...
Bene, ecco un argomento di cui discutere.....
Come detto sopra, le informazioni fornite all'ingresso NS sono di grande importanza. Per esempio io uso Delta, OM e RealVolume, perché penso che queste informazioni siano direttamente importanti per uno strumento di lavoro, sia esso Si o indice RTS. La cosa principale è che prendiamo i valori dal mercato, al quale lavoriamo. Ho cercato di prendere queste informazioni dalla Borsa di Chicago per lavorare con Moex, ma non è servito a niente, quindi le prendiamo dalla borsa su cui lavoriamo. La domanda è: quali altre informazioni sono rilevanti per il mercato della Borsa di Mosca? Beh, probabilmente la sezione delle opzioni, vale a dire i parametri di sorriso delle opzioni settimanali per tutti gli strumenti utilizzati. OK, Cos'altro potrebbe essere utile per un networking di qualità al di fuori della sezione di formazione?
Ecco un argomento di riflessione per voi.....
Come detto sopra, le informazioni fornite all'ingresso del NS sono di grande importanza. Per esempio io uso Delta, OI e RealVolume, perché credo che queste informazioni siano direttamente importanti per lo strumento di lavoro, che sia Si o indice RTS. La cosa principale è che prendiamo i valori dal mercato, al quale lavoriamo. Ho cercato di prendere queste informazioni dalla Borsa di Chicago per lavorare con Moex, ma non è servito a niente, quindi le prendiamo dalla borsa su cui lavoriamo. La domanda è: quali altre informazioni sono rilevanti per il mercato della Borsa di Mosca? Beh, probabilmente la sezione delle opzioni, vale a dire i parametri di sorriso delle opzioni settimanali per tutti gli strumenti utilizzati. OK, Cos'altro potrebbe essere utile per un networking di qualità al di fuori della sezione di formazione?
Aggiungere il prezzo dell'attività sottostante. Se le aziende siderurgiche - quotazioni dell'acciaio dalla Borsa di Londra, petrolio, gas, ecc.
Aggiungere il prezzo dell'attività sottostante. Se le aziende siderurgiche - quotazioni dell'acciaio dalla Borsa di Londra, petrolio, gas, ecc.
Ne dubito, penso che non funzionerà...
Delta, OI e RW non funzionano, eppure tutti li spingono nel NS
Perché lo pensi? C'è una prova o almeno un'inferenza logica e poi vi dirò come li uso!
C'è una prova - l'assenza di almeno un caso confermato di guadagno sistematico su questi tre indicatori.
Perdita di tempo.
Per i più giovani spiegherò sulle mie dita molto semplicemente - se non c'è un solo caso confermato dell'esistenza delle sirene, allora la soluzione più razionale è di ammettere che non esistono
Non mentirò che la curva non è perfetta ma esiste e sembra abbastanza interessante!!!! E tu dici che non ci sono queste prove, quindi eccole !!!!
Non mentirò che la curva non è perfetta ma esiste e sembra abbastanza interessante!!!! E tu dici che non esistono prove del genere, quindi eccole !!!!
Un tester?