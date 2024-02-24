L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2468

Thread interessante, anche se quasi inutile, tante informazioni ma quasi tutte inutili. Chi muove i prezzi, perché e per cosa sono tutte domande inutili, così come quali dati usare per l'analisi. Reti neurali, apprendimento automatico, Dio ... Per cominciare, è necessario capire cosa si sta cercando.
 
Evgeniy Ilin #:
thread interessante, anche se quasi inutile, tante informazioni ma quasi tutte inutili. Chi muove i prezzi, perché e perché tutte queste domande sono superflue, così come quali dati usare per l'analisi. Reti neurali, apprendimento automatico, Dio ... Prima di tutto bisogna capire cosa si sta cercando.

Come?

 
elibrarius #:
Una foto di 3-5 accordi non ti dice nulla. 100-200 scambi effettivi fatti (o in 3-4 mesi) mostreranno le statistiche. E i prelievi.

Perché mischiate una rete neurale e il money-management? Una rete neurale vi darà un segnale (se è addestrata correttamente - ed è solo una probabilità che ciò su cui è stata addestrata muova ancora il mercato), ma come collegate il vostro money-management & trade-management ad essa (un indicatore con un segnale) è il vostro atteggiamento personale verso il rischio

p.s. Evgeny Dyuka grazie per il tuolink all'esempio, ma la logica all'interno del codice è sempre più interessante)

mytarmailS #:

Com'è?

Come si può capire qui? - 5 anni in questo thread e nulla è stato dimostrato.

Schermata 2021-10-25 203101 Schermata 2021-10-25 203305

 
JeeyCi #:

Perché mischiate una rete neurale e il money-management? Una rete neurale vi darà un segnale (se è addestrata correttamente - ed è solo probabile che ciò su cui è stata addestrata muova ancora il mercato), ma come collegate il vostro money-management & trade-management ad essa (un indicatore con un segnale) è il vostro atteggiamento verso il rischio

p.s. Evgeny Dyuka, grazie per il tuolink all'esempio, ma la logica all'interno del codice è sempre più interessante)

Vai avanti tu. Se credi incondizionatamente a questo indicatore.
Segnalalo.

E vedremo...

 
elibrarius #:
Si fa un giro. Se credi incondizionatamente a questo indicatore.
Segnalalo.

E vedremo...

Qual è il suo problema?
Se si va ai primi 5 indicatori e vedere se c'è un requisito nei commenti per il commercio prima per 3 mesi e poi postarlo.
Se non sei bravo in qualcosa, non dovresti iniziare a trollare.
MQL5 Code Base: Индикаторы
Maxim Dmitrievsky #:
C'è uno schema, o meglio ce ne potrebbero essere due.
...

2. Cerca una strategia attraverso qualsiasi classificatore, analizzando la sua struttura interna (importanza delle caratteristiche, valori di shap e diverse metriche). Può essere automatizzato, avvicinandosi a una qualche parvenza di IA. L'output è una scatola nera, ma si spera che i criteri di selezione funzionino.

Le reti di ricorrenza e i metodi bayesiani, da soli, non hanno dimostrato la capacità di tirare fuori la "memoria" dalle serie temporali finanziarie, né di ottenere conclusioni sul modello più robusto sui nuovi dati.

c'è qualcosa - darò un'occhiata, grazie... O qui.

(PDF) Variance-Based Feature Importance in Neural Networks
Evgeny Dyuka #:
Hai qualche problema?
Non hanno problemi. Vai ai primi 5 indicatori e controlla se c'è un requisito per fare trading per 3 mesi e poi postalo.
Se hai un problema con qualcosa, non devi ricorrere al trolling.
Hai successo con il tuo indicatore?
 
elibrarius #:
Funziona per voi con il vostro indicatore?
qui hai chiaramente perso il tema della Paura e dell'Avidità all'inizio di quei 5 anni... probabilmente perché hai scelto lo sviluppo ricorsivo invece di quello incrementale...?
 

Nessuno è interessato a un grafico delle posizioni medie dei trader di 10 broker?


Nessuno è interessato al fatto che il prezzo ha una correlazione inversa con l'umore dei commercianti?

cor(cl,av)

[1]

-0.74


Non spiega perché i modelli non funzionano con i nuovi dati, perché i commercianti perdono sempre, perché la stessa meccanica del mercato rivela...?

