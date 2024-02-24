L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2470
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Mi scuso anche io, semmai...
dimenticato.
nessun pesce direttamente nel sentimento, forse solo indirettamente, per esempio se cambia molto su una sezione orizzontale del prezzo.
Mi piacciono di più i warrant ma ci sono solo per oanda che non è il più grande broker
thread interessante, anche se quasi inutile, tante informazioni ma quasi tutte inutili. Chi muove i prezzi, perché e perché tutte queste domande sono superflue, così come quali dati usare per l'analisi. Reti neurali, apprendimento automatico, Dio ... Prima di tutto, è necessario capire cosa si sta cercando.
Cosa state cercando? Non è affatto chiaro dai suoi articoli, mi dica.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
L'apprendimento automatico nel trading: teoria, pratica, trading e ecc.
Evgeny Dyuka, 2021.10.25 12:02
Questo è uno screenshot in questo momento
Ho guardato nel terminale, credo di avere la stessa sezione di storia dell'autore.
se è così ... proprio lo stesso dei soliti indicatori ... e nemmeno 50/50
Sì, mi ricordo di TheExpert, ero in oanda prima di lui...
Quali sono le conclusioni, c'è la matematica per questo, DSP, ecc...
Ho fatto un proxy del prezzo e della gamma per appianare il tutto, ho controllato la correlazione incrociata di gamma e prezzo per scoprire "cosa va dove"...
Hai ragione, il prezzo in media supera la gamma, ma è in media e non sempre, continuerò a cercare...
Se domani non è troppo difficile, proverò il modello su tutti i 10 broker, forse qualcosa di interessante si vedrà
ha guardato nel terminale, penso di avere la stessa sezione di storia dell'autore
se è così, allora... Un indicatore regolare che funziona come gli indicatori regolari... e nemmeno 50/50
Grazie, è la più alta lode, se è già percepito come un indicatore normale allora ha funzionato.
Ho fatto la rete neurale e i modelli stessi più di un anno fa e non ci sono più tornato, tutto il tempo necessario per "impacchettarlo".
Ho un potenziale per migliorare la qualità delle previsioni.
ha guardato nel terminale, penso di avere la stessa sezione di storia dell'autore
se è così, allora... un indicatore normale che funziona come gli indicatori normali... e nemmeno 50/50
Un modello è lì per essere costruito per la realtà, leggi wikipedia o qualcosa del genere...
quindi si torna al tuo...
istruzione a livello di battiscopa...
- probabilmente è questo che ti spinge a punzecchiare le persone... e a non leggere i loro post...? - Ho scritto 2 pagine fa sulla modellazione - avete provato la validità del vostro modello? - Almeno a te stesso e alla tua wikipedia prima di diventare isterico sul Graal ecc. con tale tua educazione... - Ecco perché hai una tale verità ( -.
altre sciocchezze è tutto il racconto...
se ancora non capisci
"cosa va con cosa"
- non c'è bisogno di andare in giro a sparare a zero su di me - basta fare il tuo punto e vivere con il tuo... - "offerta idiota di 10 broker"... - La ricerca civile è chiaramente fuori dalla tua portata - non è la prima persona che ti manda oltre Wikipedia, e ancora non riesci a capire che le tue urla qui sono off-topic - cambia tono! E non cercare di sostituire i tuoi argomenti con la maleducazione, l'aggressività, l'isteria - tira le conclusioni, secondo le quali puoi promuovere ulteriormente la tua educazione da solo, invece di essere bloccato sul forum e lanciarti contro le persone, che mentono, perché tu martelli i chiodi con la macchina del caffè...
-- Non so nemmeno quando troveranno il modo di ripulire la comunità professionale dalle persone che vagano nei temi per un brutto errore (proprio o della natura) - così il dialogo professionale potrebbe finalmente avvicinarsi allo scambio civile e ragionevole (da Homo Sapience) di opinioni, invece della gola ronzante, che sta cercando di urlare qualcosa senza occhi, orecchie e cervello, e ancor più i limiti della decenza... "Argomenti e fatti" - il fatto che tu non sappia come usare le informazioni di mercato non è un fatto che interessa alle persone che scambiano opinioni su Reti Neurali et al. Apprendimento automatico
Affinché "il dialogo professionale possa finalmente avvicinarsi a un civile scambio intelligente (dalla parola Homo Sapience) di opinioni, e non il ronzio di una gola ruggente, che cerca di gridare qualcosa senza occhi, orecchie e cervello, e ancor più i limiti della decenza" (c) è meglio dimostrare tutto su modelli di mercato.
C'è già molta teoria in questo thread - nessun risultato.
Altrimenti qualcuno verrà di corsa, versando sui riferimenti e scrivendo 800.000 righe di testo vuoto, ma senza pratica...
- nessun risultato.
Nessuna pratica...
- fuori servizio
la pratica è diversa per ogni trader - dalla parola Psicologia del trader (che lavora insieme alla sua capacità di lavorare con le informazioni)... e i risultati sono diversi per ognuno... non puoi mai ottenere il tuo risultato dalla pratica di qualcun altro ...
la pratica di ogni trader è diversa - dalla parola Trader's Psychology... e i risultati di ognuno sono diversi... Non otterrete mai il vostro risultato dalla pratica di qualcun altro
La verità di qualsiasi metodo di analisi di mercato nel trading è determinata dai risultati di trading, non dal numero di righe di testo su un forum o link