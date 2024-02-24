L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2470

Nuovo commento
 
mytarmailS #:
Mi scuso anche io, semmai...

dimenticato.

nessun pesce direttamente nel sentimento, forse solo indirettamente, per esempio se cambia molto su una sezione orizzontale del prezzo.

Mi piacciono di più i warrant ma ci sono solo per oanda che non è il più grande broker

 
Evgeniy Ilin #:
thread interessante, anche se quasi inutile, tante informazioni ma quasi tutte inutili. Chi muove i prezzi, perché e perché tutte queste domande sono superflue, così come quali dati usare per l'analisi. Reti neurali, apprendimento automatico, Dio ... Prima di tutto, è necessario capire cosa si sta cercando.

Cosa state cercando? Non è affatto chiaro dai suoi articoli, mi dica.

 

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

L'apprendimento automatico nel trading: teoria, pratica, trading e ecc.

Evgeny Dyuka, 2021.10.25 12:02




 Questo è uno screenshot in questo momento

Ho guardato nel terminale, credo di avere la stessa sezione di storia dell'autore.


se è così ... proprio lo stesso dei soliti indicatori ... e nemmeno 50/50

[Eliminato]  
mytarmailS #:

Sì, mi ricordo di TheExpert, ero in oanda prima di lui...

Quali sono le conclusioni, c'è la matematica per questo, DSP, ecc...

Ho fatto un proxy del prezzo e della gamma per appianare il tutto, ho controllato la correlazione incrociata di gamma e prezzo per scoprire "cosa va dove"...

Hai ragione, il prezzo in media supera la gamma, ma è in media e non sempre, continuerò a cercare...

Se domani non è troppo difficile, proverò il modello su tutti i 10 broker, forse qualcosa di interessante si vedrà

Ed è ancora più divertente confrontare la sanzione con qualche RSI e rendersi conto che è la stessa cosa
 
Igor Makanu #:

ha guardato nel terminale, penso di avere la stessa sezione di storia dell'autore


se è così, allora... Un indicatore regolare che funziona come gli indicatori regolari... e nemmeno 50/50

Grazie, è la più alta lode, se è già percepito come un indicatore normale allora ha funzionato.
Ho fatto la rete neurale e i modelli stessi più di un anno fa e non ci sono più tornato, tutto il tempo necessario per "impacchettarlo".
Ho un potenziale per migliorare la qualità delle previsioni.

 
Igor Makanu #:

ha guardato nel terminale, penso di avere la stessa sezione di storia dell'autore


se è così, allora... un indicatore normale che funziona come gli indicatori normali... e nemmeno 50/50

Dove sono le frecce nello screenshot? O è solo per evitare gli annunci 🤣?
 
mytarmailS # :

Un modello è lì per essere costruito per la realtà, leggi wikipedia o qualcosa del genere...

quindi si torna al tuo...

mytarmailS # :

istruzione a livello di battiscopa...

- probabilmente è questo che ti spinge a punzecchiare le persone... e a non leggere i loro post...? - Ho scritto 2 pagine fa sulla modellazione - avete provato la validità del vostro modello? - Almeno a te stesso e alla tua wikipedia prima di diventare isterico sul Graal ecc. con tale tua educazione... - Ecco perché hai una tale verità ( -.

mytarmailS # :
altre sciocchezze è tutto il racconto...

se ancora non capisci

mytarmailS # :

"cosa va con cosa"

- non c'è bisogno di andare in giro a sparare a zero su di me - basta fare il tuo punto e vivere con il tuo... - "offerta idiota di 10 broker"... - La ricerca civile è chiaramente fuori dalla tua portata - non è la prima persona che ti manda oltre Wikipedia, e ancora non riesci a capire che le tue urla qui sono off-topic - cambia tono! E non cercare di sostituire i tuoi argomenti con la maleducazione, l'aggressività, l'isteria - tira le conclusioni, secondo le quali puoi promuovere ulteriormente la tua educazione da solo, invece di essere bloccato sul forum e lanciarti contro le persone, che mentono, perché tu martelli i chiodi con la macchina del caffè...

-- Non so nemmeno quando troveranno il modo di ripulire la comunità professionale dalle persone che vagano nei temi per un brutto errore (proprio o della natura) - così il dialogo professionale potrebbe finalmente avvicinarsi allo scambio civile e ragionevole (da Homo Sapience) di opinioni, invece della gola ronzante, che sta cercando di urlare qualcosa senza occhi, orecchie e cervello, e ancor più i limiti della decenza... "Argomenti e fatti" - il fatto che tu non sappia come usare le informazioni di mercato non è un fatto che interessa alle persone che scambiano opinioni su Reti Neurali et al. Apprendimento automatico

 
JeeyCi #:


Affinché "il dialogo professionale possa finalmente avvicinarsi a un civile scambio intelligente (dalla parola Homo Sapience) di opinioni, e non il ronzio di una gola ruggente, che cerca di gridare qualcosa senza occhi, orecchie e cervello, e ancor più i limiti della decenza" (c) è meglio dimostrare tutto su modelli di mercato.

C'è già molta teoria in questo thread - nessun risultato.

Altrimenti qualcuno verrà di corsa, versando sui riferimenti e scrivendo 800.000 righe di testo vuoto, ma senza pratica...

 
Dmytryi Nazarchuk #:

- nessun risultato.

Nessuna pratica...

- fuori servizio

la pratica è diversa per ogni trader - dalla parola Psicologia del trader (che lavora insieme alla sua capacità di lavorare con le informazioni)... e i risultati sono diversi per ognuno... non puoi mai ottenere il tuo risultato dalla pratica di qualcun altro ...

 
JeeyCi #:

la pratica di ogni trader è diversa - dalla parola Trader's Psychology... e i risultati di ognuno sono diversi... Non otterrete mai il vostro risultato dalla pratica di qualcun altro

La verità di qualsiasi metodo di analisi di mercato nel trading è determinata dai risultati di trading, non dal numero di righe di testo su un forum o link

1...246324642465246624672468246924702471247224732474247524762477...3399
Nuovo commento