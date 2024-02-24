L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2296
È divertente giocarci, lo farò presto.divertente perché non è chiaro)
Qui, a proposito, le griglie sembrano un po' più significative (rispetto alla martingala). Si può, per esempio, cercare di cogliere l'effetto quando i piccoli movimenti hanno più probabilità di continuare e quelli grandi hanno più probabilità di invertirsi.
Per qualche ragione tutti sono abituati a chiamare martin la media delle posizioni, per lo più non significative o sovra-ottimizzate
si può lasciare il lotto fisso, ma usare comunque una griglia. I set di trading (punti di entrata e di uscita) cambieranno, così come la loro rappresentazione nello spazio delle caratteristiche per MO. Solo questo punto è interessante.Non so se l'effetto di stabilità apparirà sui nuovi dati. Non ho una tale formula matematica. Controllate empiricamente.
Riguardo alla maglia - mi piace molto la tua idea. Se ho a che fare con IR l'altro giorno non mi è venuto in mente - perché la funzione target dovrebbe dipendere da trade separati, quando i trade stessi possono essere creati con qualche griglia con un MM complicato, come il rischio minimo per entrare e poi entrare per il pyramiding o la media? Improvvisamente è diventato ovvio che gli obiettivi saranno diversi per le diverse strategie di ingresso.
Sì, solo una griglia. Probabilmente con un po' di martin light)
Qui, a proposito, le griglie sembrano un po' più significative (rispetto alla martingala). Si potrebbe, per esempio, cercare di catturare con loro l'effetto per cui i piccoli movimenti hanno più probabilità di continuare e i grandi movimenti hanno più probabilità di invertirsi.
Sì, più o meno così... interessante come MO si generalizza ai nuovi dati. In teoria, dovrebbe essere meno sensibile al rumore.
Gli articoli fanno bene alla mente della gente
Nessuno è ancora interessato. Ipotesi - più la gente è savvy in MO, meno interesse nel freelance ))
Ci sono solo 1,5 persone qui che possono fare tutto ciò)
Ad essere onesti, non capisco come la gente riesca a fare bot redditizi (ad esempio per il mercato) con mezzi semplici come indicatori abbozzati, ottimizzati e funzionanti!
Probabilmente, il campione è grande e qualcuno è fortunato per caso.
Una specie di rapping con un bitrate abbassato fino a quando ho trovato il link
https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page30#comment_3620287
A proposito, mi sono ricordato di aver letto di un bell'esperimento - quando le reti di convoluzione hanno iniziato ad avere successo nel riconoscere i SEAL e il resto delle 1000 classi,
Qualcuno ha fatto qualche ricerca e ha scritto un semplice algoritmo che ha cambiato quasi qualsiasi immagine e ha ingannato questo neuronku (AlexNet, o qualcosa del genere),
E i cambiamenti non erano affatto visibili all'occhio, ma la griglia era rotta, qualcosa come uno spostamento di mezzo pixel, ecc.