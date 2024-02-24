L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2303
Nessuno sta discutendo, non è di questo che stiamo parlando...
contro-domanda - alcool?
:)
Bevo vino solo occasionalmente
per sigmoide (rispettato da tutti, specialmente dal DSP) sulla finestra NS, non funziona bene con i rips
per la sigmoide (ben rispettata da tutti, specialmente da quelli del DSP) sulla finestra NS, non funziona bene con quelle discontinue.
Se tu avessi letto almeno 30 righe di un qualsiasi libro sul DSP sapresti che "discontinuo" è una conchiglia per un cannone e che le funzioni sono "discrete"))
Beh, allora ti consiglio di imparare un po' di latino).
dicer circa la ripartizione
piùps Stavo solo cercando una formula per il moto browniano frattale.
Tutto in questo video è perfetto.
Se il commercio non funziona e vai a lavorare come raccoglitore di rifiuti, non sovraccaricare la tua zampa
Non credo che abbia mai ottenuto il suo dottorato.
Ci ha rinunciato ed è andato a fare un graal su forex)
Sull'SP500 avrebbe fatto trading in questo modo. Quella verde è una previsione perennemente in ritardo. Dal 2012 al 2015 avrebbe venduto quasi ogni giorno, perché la previsione è inferiore al giorno precedente.
Ciò che lo rende più felice è il segno di "tendenza lineare