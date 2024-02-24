L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2299
È divertente - in Statistica, un blocco di reti neurali MPP(perseptron multistrato a direzione diretta) non può trovare una dipendenza come y = x1/x2.
Il pacchetto ha cercato attraverso 600 reti, con la rete migliore che ha mostrato meno dell'80% di precisione.
Il numero di neuroni nascosti è compreso tra 2 e 8.
Impossibile... quanti strati?
Dai, dai... quanti strati?
3
3
Quanti strati nascosti? )
Quanti strati nascosti? )
Ci sono un totale di 3 strati in ogni rete.
Un totale di 3 strati in ogni rete.
hai davvero 1 strato nascosto?
In totale ci sono 3 strati in ogni rete.
Ingresso, uscita e nascosto?
sei davvero 1 nascosto?
Sì