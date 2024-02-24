L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2295
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
è la deviazione sbagliata.
Il mio obiettivo attuale è quello di determinare il trend/flatness usando la correlazione, per i cicli userò Fourier.
Questi test non sono completi, ho visto un articolo che il test di casualità è stato in grado di passare la musica.
È necessario guardare le specifiche - che tipo di musica (per chi anche il rumore bianco è musica), se è stato compresso, che tipo di test sono stati condotti (ce ne sono decine ed è necessario superarli tutti).
È necessario guardare le specifiche - che tipo di musica (per chi e il rumore bianco è musica), se è stato compresso, quali test sono stati condotti (ce ne sono decine ed è necessario superarli tutti).
Penso che il rap con un bitrate abbassato, non sono riuscito a trovare il link.
Per qualche ragione tutti sono abituati a chiamare martin la media delle posizioni, per lo più non significative o sovra-ottimizzate
si può lasciare il lotto fisso, ma usare comunque una griglia. I set di trading (punti di entrata e di uscita) cambieranno, così come la loro rappresentazione nello spazio delle caratteristiche per MO. Solo questo punto è interessante.Se l'effetto di stabilità può verificarsi utilizzando nuovi dati - non lo so. Non ho una tale formula matematica. Controllate empiricamente.
Beh, se intendi calcolare correttamente la griglia in modo che sia redditizia e le regole per aggiungere ordini. (C'è qualcosa in questo). E a seconda della riga più vicina, il modello della griglia dovrebbe essere cambiato e dovremmo insegnare a mettere limiti e limiti corretti.
Questo è un grande allenamento.
Beh, se vuoi dire così correttamente calcolare la griglia che sarà redditizio e le regole per l'aggiunta di ordini. C'è qualcosa in esso). E a seconda della riga più vicina, possiamo cambiare lo schema della griglia e insegnare a mettere limiti e limiti corretti.
Che grande educazione si rivela essere.
Dato che il livello dei partecipanti al tema è aumentato in media (tutti hanno imparato a insegnare le reti neurali), allora propongo di prendere le strategie popolari e allegare a loro il MO. Compresi Martin e TC del Mercato.
Quindi, qualcuno è caduto.
Non hanno alcun effetto sulla loro redditività.
Credo che questo argomento possa produrre dei TC maturi
Dato che il livello dei partecipanti al thread è aumentato in media (tutti hanno imparato ad addestrare le reti neurali), propongo di prendere le strategie popolari e allegare MO ad esse. Compreso il martin e la TS di Market.
Quindi, qualcuno è caduto.
Non hanno alcun effetto sulla loro redditività, ma non hanno un effetto sui prezzi di mercato.
Credo che questo thread possa crescere in un TS maturo
TS maturo(graal senza neuro, iI) quasi 4 linee
una copia dell'algoritmo del settore FX su SME
cioè sul forex i guadagni sono l'inverso di questo Sharpe Ratio
;)
buona fortuna
Dato che il livello dei partecipanti al thread è aumentato in media (tutti hanno imparato ad addestrare le reti neurali), propongo di prendere le strategie popolari e allegare MO ad esse. Compreso il martin e la TS di Market.
Quindi, qualcuno è caduto.
Non hanno alcun effetto sulla loro redditività.
Credo che questo argomento possa produrre TC maturato
Se vogliamo sollevare l'Expert Advisor e usarlo per l'analisi, possiamo usarlo come esempio, ma se non possiamo determinare la direzione da scegliere, potremmo dover determinare la direzione da prendere).
Formare una griglia (condizioni di ordine) in una sola volta e molto, è un po' più complicato che mostrare inizialmente la direzione da insegnare).
divertente giocare con questo, lo farà prestodivertente perché non è chiaro)
è divertente giocare con questo, lo farò prestodivertente perché non è chiaro)
beh, invece di una soluzione unica, c'è una strategia di apprendimento sotto forma di soluzioni multiple)
Nella figura 2, come è costruito l'intervallo di confidenza?
Poteteguardarlo qui.