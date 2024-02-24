L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2290
Beh, non riesco nemmeno a immaginare da dove iniziare e come dovrebbe essere. Nella mia mente, queste sono cose un po' incompatibili.
Ha più senso di quanto possa sembrare a prima vista.
Cosa vuoi dire - qual è il ruolo di una rete neurale - trovare momenti per la prima voce? O per insegnargli a trovare il senso dell'apertura con l'aumento del lotto in meno?)
Sono interessato alle implementazioni pratiche, alle storie di successoNe ho visto uno in Signals, funziona bene
Si possono condividere informazioni:
1. Uso la biblioteca.
2. Se intendi usare MetaEditor per creare e fare il debug degli script Python - no.
3.
I piani sono impressionanti. Ma mi sembra che lei voglia afferrare l'immensità.
Buona fortuna
PS: Pensi ancora che la discussione sull'applicazione del linguaggio R sia inappropriata in questo forum?
Intendo eseguire script python nel terminale come script.
Gli eventi non saranno disponibili perché questa è una modalità di avvio dello script.
Guardate l'ecosistema MetaQuotes, MetaTrader e MQL, era tutto immenso. E si è sempre sentito dire "non si può".
Inoltre, si vede/comprende molto poco.
Non chiederemo R, quello che abbiamo è sufficiente per lavorare.
Buona fortuna
Idealmente, si vuole rendere la serie stazionaria, trovare cicli lungo lo spettro, costruire un filtro per questi cicli.
Come renderlo stazionario? Correzione per la volatilità media per ora del giorno? Logaritmo e filtraggio?
Come costruire uno spettro? Più profonda è la storia, più forte può essere il segnale. Ma tutto cambia sul mercato. Se prendiamo un periodo breve, non possiamo garantire che sia un ciclo e non una coincidenza casuale.
Vi ho mostrato le mie statistiche sullo spettro
1. La questione può dirsi risolta. Il tempo non porta informazioni e non dovremmo preoccuparci delle barre di equitibrio. Calcolerò anche la persistenza, ma molto probabilmente non ci sarà nulla di nuovo.
Domanda 2, possiamo contare sulla qualità richiesta, per esempio, per una precisione del 95% e 400 barre l'errore di campionamento sarà +-0.1*score. O rapporto segnale/rumore. Se si sommano 100 sinusoidi, l'ampiezza aumenterà di un fattore 100, e se si sommano 100 realizzazioni di rumore, solo di un fattore 10.
la mia ricerca mostra il contrario
gli articoli fanno bene alla mente della gente