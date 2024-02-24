L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 229
Tutti i codici di cui sopra sono rifacimenti del lavoro di Reshetov, sul quale ci sono stati dibattiti 100500 anni fa - se fosse un NS o una merda fatta in casa.
La prova di ciò è la quasi totale assenza di tali Expert Advisors nel mercato.
Quindi, si può dire che non ci sono esempi di nc su mcl nel mercato.
Capisco. Questa tecnologia è semplicemente assente in MQL. Tuttavia, questo non è un motivo per non credere che possa essere creato.
E su "biciclette" di solito dire persone pigre che vogliono "tutto pronto per andare".
ti è stato detto un paio di pagine fa - hai un'idea, devi testarla in 5 min (1 giorno, una settimana). e non sai se la tua idea è fattibile o inizialmente nata morta. quale opzione sceglierai - usare un pacchetto già pronto, che uno studente può capire in 5 min, o scrivere di nuovo un'infrastruttura completa da solo? se la seconda opzione, allora è sadomasochismo, e la gente normale non va con te))
Grazie, il suo punto di vista mi è chiaro. Basta non pretendere che sia per tutte le persone normali.
Spendi 2 settimane o più del tuo tempo cercando di fare qualcosa, o non finisci e rimani al verde, o non ottieni alcun risultato. Entrambi sono ugualmente probabili))) Avresti potuto usare una soluzione pronta all'uso.
Se vi fosse dato un compito difficile e il risultato sotto forma di profitto domani, non avreste nemmeno il pensiero di scrivere qualcosa di vostro.
Anche le agenzie governative negli Stati Uniti fanno su Joomla e siti di motori simili, e nessuno esita a usare il lavoro di altre persone e il loro ego non è appiccicato fuori, andremo per la nostra strada.
Se sei un professionista, dai valore al tuo tempo, e lo stesso vale per chiunque altro, scriverai stronzate autoprodotte quando hai tempo libero o se non hai un campanello nella tua bicicletta, per esempio.
A tutti coloro che studiano veramente IR.
Per favore, non mettetevi in discussioni inutili con persone che non conoscono e non vogliono conoscere questo campo del sapere. "Pionieri" che dichiarano: "Mostratemi, dimostratemi... E poi forse comincerò a imparare" su questo forum, il mare ne è pieno. Senza la minima idea dell'argomento, con massimalismo adolescenziale criticheranno e dimostreranno la sua inutilità. Non è possibile e non è necessario convincere le persone nell'importanza e nell'utilità di qualsiasi conoscenza se non sono cresciute fino ad essa.
Questa discussione non è solo inutile ma anche dannosa. Si alimenta il loro ego, si eleva la loro critica e li si incoraggia a fare ulteriori chiacchiere. Non possiamo vietare i post stupidi e irrilevanti, ma possiamo e dobbiamo ignorarli.
Buona fortuna
Qualche anno fa ho iniziato diversi thread sul quarto forum dove ho postato i risultati dei calcoli di econometria. Quando i thread sono stati aperti, una ricerca sulla parola "econometria" ha dato zero risultati, ma l'argomento ha suscitato un indubbio interesse. Inoltre, si è scoperto che ci sono diverse persone sul forum che usano modelli econometrici nella pratica.
Poi ognuno dei thread aperti con una monotonia noiosa ha cominciato a svilupparsi in una direzione diversa: c'era sempre qualche gruppo di ignoranti il cui scopo della presenza sul ramo non era quello di cercare di imparare qualcosa gratuitamente, e l'obiettivo era quello di strangolare il ramo con una marea di inondazioni che si trasformavano in trolling. E difendersi da questo tipo di pubblico è estremamente difficile, perché prima fingono di voler imparare qualcosa e con chi vuole imparare formulano domande molto ragionevoli. Poi cominciano a contestare l'idea stessa, e poi scrivono che l'econometria è una pseudoscienza in generale, e finiscono sempre con una cosa: questo è un forum su MQL. È impossibile spiegare qualcosa, perché dietro questa presunta adorazione fanatica del MQL, c'è solo il freelance con la pasta fantasma.
Alla fine queste stesse persone sono state i vincitori: il thread è diventato esorbitante e i pensieri utili sono annegati in montagne di spazzatura.
È per questo che ho smesso di aprire filiali.
La stessa sorte è toccata a questo ramo. Il modello di strangolamento usato sui miei rami è stato applicato anche qui.
Burnakoff vuole ancora aprire un'altra filiale e rivedere alcuni dei personaggi? .... vedremo.
Il seguente meccanismo, che mi sembra ideale, può essere una protezione contro tale pubblico.
Da oggi, ogni membro del forum ha il diritto di aprire un thread. A questo sarebbe auspicabile aggiungere il diritto di moderare il suo thread all'autore del thread. Questo diritto può essere concesso all'autore solo dopo il suo appello, cioè, dovrebbe rimanere le opportunità attuali. Inoltre, il diritto di moderare dovrebbe essere fornito dagli amministratori (moderatori) del forum e applicarsi a un particolare ramo, cioè il diritto di moderare un ramo dovrebbe essere selettivo e applicarsi a un particolare ramo e a un particolare autore, piuttosto che a tutti in fila e non a tutti gli argomenti.
Questo permetterebbe all'autore di un filo di formare una parvenza di trattato tecnico e scientifico. Questo permetterà all'autore del thread di vedere da solo cosa è rilevante e cosa no. Per esempio, apriamo un ramo sulle foreste casuali. L'autore del thread, senza alcuna discussione o giustificazione, decide da solo: o rimuovere tutto ciò che non è legato alle foreste casuali, o permettere alcuni altri modelli.
Ebbene, perché ci sono singoli appassionati che stanno riscrivendo la bicicletta sul µl?
A proposito, qualcuno recentemente ha chiesto un semplice esempio con il NS, e per qualche ragione nessuno ha ricordato il vecchio workaround di Reshetov. A proposito, lo stesso Reshetov, da quanto ho capito, non sta sviluppando affatto il suo progetto su µl.
https://www.mql5.com/ru/code/10289
https://www.mql5.com/ru/code/16727
https://www.mql5.com/ru/code/1104
Grazie mille, è proprio quello che ha ordinato il dottore! Breve e diretto! Tutto il MO in 10 righe! Pantural è contento, Pantural ti ringrazia! Yo hai, kamon!
{
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}
https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746
E domanda successiva, qualcuno ha un codice di esempio, come questo, dove a livello di un principiante si può capire come implementare l'algoritmo di Back Propagation, o simile, dove la rete corregge i parametri di input a seconda delle decisioni precedenti?
Non R.