Cos'è un'inversione a U? Una barra come in ZZ?
Sì, una barra.
Che ne dici di come ho scritto sopra?
Prendiamo una ZZ e vi impostiamo un parametro, ad esempio 50 pips. Costruiamo. Sul grafico reale le inversioni di 50 pips ZZ sono molto rare con il parametro di 50 pips. Prima dell'inversione e dopo l'inversione al confine di 50 pips, lo segniamo come l'inversione precedente...
Se costruiamo un PZ con il parametro 70 pips e impostiamo il limite a 50 pips, ci saranno ancora più barre contrassegnate come "inversione" che nel caso precedente.
PS.
Ho collaborato su questo argomento qui. Non è riuscito a costruire un modello decente. Ma questo fallimento non può essere considerato una prova che l'idea stessa sia sbagliata - solo un caso specifico.
RF addestrato sulla casualità cumulativa,
Questo casuale assomiglia a questo:
qualcuno può dirlo dal prezzo?
inversioni di destinazione
un'inversione al ribasso è un punto che è maggiore di 10 punti precedenti e maggiore di 20 punti successivi
Controlliamo il modello addestrato sul casuale usando quotazioni reali
Uno stesso modello è stato addestrato più volte (prove) e testato nel trading.
Strumento RTS
prezzo mediano (alto+basso)/2
stop and take era lo stesso - 50 tick
si tiene conto della commissione, quindi in realtà l'arresto è ancora meno dell'arresto
Le fermate e i tee sono sistemati, non si è mosso nulla, solo uno stupido schema, stupido TS
prova uno
prova due
terza prova
quarta prova.
e poi continua così....codice di formazione
mytarmailS:
Sì, una barra.
========================================
1-2 battute prima della cima della ZZ e 1-2 battute dopo. È necessario utilizzare altri modelli.
L'addestramento di Deep NN consiste in due fasi.
1.Pre-training senza insegnante su un set di dati non etichettati il più grande possibile (prendo 5-6 mila barre) e
2. accordare su un campione più piccolo solo intorno ai vertici di (1-2) barre.
Il risultato è migliore di quando si corre l'intero campione.
Buona fortuna
Allora, cosa non c'è nelle vere citazioni?
ora come esattamente lo stesso modello(quelli con gli stessi parametri) ha riconosciuto le quotazioni reali e addestrato anche sulle quotazioni reali e non su quelle casuali
1
2
3
4
Lasciatemi spiegare ancora una volta
Nel primo caso il modello è stato addestrato sul casuale e controllato sulle quotazioni reali, le immagini mostrano il trading sulle quotazioni reali
Nel secondo caso, il modello è stato addestrato e testato nel trading interamente su dati reali
Tutto quello che sai, perché chiedere non è chiaro. Solo su ciò che chiedono e allenano, e nessuna alchimia. Metrica, naturalmente al dilettante, di solito non uzuyu lei.
Il mio processo è così. E l'addestramento di uno o di un gruppo di modelli è la scelta di ognuno))) Con questo compito in questo ramo penso che molte persone faranno bene...
ora come esattamente lo stesso modello(quelli con gli stessi parametri) ha riconosciuto le quotazioni reali e addestrato anche su quotazioni reali e non su quelle casuali
Nessuno ha commentato?
Personalmente, sono scioccato a dir poco...
Non c'è nessuno che commenta?
Personalmente, sono scioccato a dir poco...