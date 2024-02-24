L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 236

SanSanych Fomenko:

Cos'è un'inversione a U? Una barra come in ZZ?

Sì, una barra.
 
mytarmailS:
Sì, una barra.

Che ne dici di come ho scritto sopra?

Prendiamo una ZZ e vi impostiamo un parametro, ad esempio 50 pips. Costruiamo. Sul grafico reale le inversioni di 50 pips ZZ sono molto rare con il parametro di 50 pips. Prima dell'inversione e dopo l'inversione al confine di 50 pips, lo segniamo come l'inversione precedente...

Se costruiamo un PZ con il parametro 70 pips e impostiamo il limite a 50 pips, ci saranno ancora più barre contrassegnate come "inversione" che nel caso precedente.

PS.

Ho collaborato su questo argomento qui. Non è riuscito a costruire un modello decente. Ma questo fallimento non può essere considerato una prova che l'idea stessa sia sbagliata - solo un caso specifico.

 

RF addestrato sulla casualità cumulativa,

Questo casuale assomiglia a questo:

qualcuno può dirlo dal prezzo?

inversioni di destinazione

un'inversione al ribasso è un punto che è maggiore di 10 punti precedenti e maggiore di 20 punti successivi

Controlliamo il modello addestrato sul casuale usando quotazioni reali

Uno stesso modello è stato addestrato più volte (prove) e testato nel trading.

Strumento RTS

prezzo mediano (alto+basso)/2

stop and take era lo stesso - 50 tick

si tiene conto della commissione, quindi in realtà l'arresto è ancora meno dell'arresto

Le fermate e i tee sono sistemati, non si è mosso nulla, solo uno stupido schema, stupido TS

prova uno

prova due

terza prova

quarta prova.

e poi continua così....

codice di formazione
Allora, cosa non c'è nelle vere citazioni?
 
Vladimir Perervenko:
Allora, cosa non c'è nelle vere citazioni?
Sto solo facendo delle foto ora
 

ora come esattamente lo stesso modello(quelli con gli stessi parametri) ha riconosciuto le quotazioni reali e addestrato anche sulle quotazioni reali e non su quelle casuali

1

2

3

4

Lasciatemi spiegare ancora una volta

Nel primo caso il modello è stato addestrato sul casuale e controllato sulle quotazioni reali, le immagini mostrano il trading sulle quotazioni reali

Nel secondo caso, il modello è stato addestrato e testato nel trading interamente su dati reali

 
Vizard_:
Tutto quello che sai, perché chiedere non è chiaro. Solo su ciò che chiedono e allenano, e nessuna alchimia. Metrica, naturalmente al dilettante, di solito non uzuyu lei.

Il mio processo è così. E l'addestramento di uno o di un gruppo di modelli è la scelta di ognuno))) Con questo compito in questo ramo penso che molte persone faranno bene...


Ho chiesto che tipo di modello, perseptron, foresta, ecc. Ma hai detto il succo, addestrato con crossentropia
 
mytarmailS:

ora come esattamente lo stesso modello(quelli con gli stessi parametri) ha riconosciuto le quotazioni reali e addestrato anche su quotazioni reali e non su quelle casuali

Nessuno ha commentato?

Personalmente, sono scioccato a dir poco...

 
mytarmailS:

Non c'è nessuno che commenta?

Personalmente, sono scioccato a dir poco...

E allora? Tutto male, a quanto pare? Battere il mercato buy and hold ha fallito.
