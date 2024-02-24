L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1818

Mi sono imbattuto in una foto interessante. Quindi, se volete che una "rete neurale" vi aiuti a fare dei soldi, essa "deve" imparare la "storia" ed essere in grado di "capire la situazione" e riconoscere una jeep qui. Non so come, onestamente, io stesso sono curioso :))) Forse un programma capace di una cosa del genere sarebbe l'IA. Una rete neurale "naturale" in qualche modo ci riesce.

 
Uladzimir Izerski:

Memorizza i modelli come una base di conoscenza, o li cerca di nuovo ogni volta che una candela si chiude?

 
Wizard2018:

Mi sono imbattuto in una foto interessante. Quindi, se volete che una "rete neurale" vi aiuti a fare dei soldi, essa "deve" imparare la "storia" ed essere in grado di "capire la situazione" e riconoscere una Jeep qui. Non so come, onestamente, io stesso sono curioso :))) Forse un programma capace di una cosa del genere sarebbe l'IA. Una rete neurale "naturale" ha qualche modo di farlo.

Figlio di puttana, sei proprio nell'occhio. Esempio molto illustrativo, perché c'è davvero una jeep, ma non l'ho capito subito. Era un microsecondo di preapprendimento dei neuroni biologici. Cioè, una delle proprietà del NS è la capacità di completare un quadro a partire da elementi scarsi. Come esempio. Quando vediamo una persona seduta a un tavolo, vediamo le sue mani, la testa, metà del suo corpo, ma capiamo che sotto il tavolo ha i piedi, magari con le pantofole (o come esempio). Questa è la proprietà della generalizzazione, essere in grado di costruire ciò che non si può vedere in questo momento. Riconoscere il modello attuale, cioè la futura reazione del mercato al modello trovato. Quindi è così...
 
Wizard2018:
Mihail Marchukajtes:

Compito - "c'è una jeep nella foto"

La risposta corretta è niente jeep!

Se lo vedi, o vedi attraverso una palude o sei schizofrenico.

Capisco che quando il cervello vede il tetto della jeep, capisce che è da qualche parte giù nella palude, ma la domanda è se c'è una jeep nella foto... La jeep non è nella foto, è sotto la palude.

È come mostrare a una rete la foto di un campo e farle dire che vede una marmotta, sappiamo che c'è, ma la foto è di un campo!!!


Dovete pensare più in grande, signori...

 
mytarmailS:

Il compito è "c'è una Jeep nella foto".

...

dovete pensare di più, signori...

Nell'area della tripletta - penso che ce ne siano addirittura due :)

 
mytarmailS:

Memorizzate i modelli come una base di conoscenza, o li cercate di nuovo ogni volta che una candela si chiude?

Questo numero di 4 cifre è il codice del modello. È importante per l'elaborazione automatica delle informazioni sui prezzi. Usando questo codice, posso facilmente disegnare l'immagine del prezzo anche senza vederlo. Il numero di modelli è limitato. Cambiano con il tempo, e conoscendo il modello attuale è facile prevedere il prossimo.

Non ho bisogno di salvarli nel database. Il programma prende il codice attuale e lavora con esso.

===========

È una sfortuna con Jeep. Probabilmente non è realistico riprodurlo programmaticamente. Il nostro cervello può farlo con la nostra immaginazione, ma è improbabile che il software lo faccia.

Il prezzo, invece, è più facile, è tutto visibile e il suo comportamento è prevedibile. (in parte))

 
Uladzimir Izerski:

Questo numero di 4 cifre è il codice del modello. È importante per l'elaborazione automatica delle informazioni sui prezzi. Usando questo codice, posso disegnare un'immagine del prezzo senza problemi, anche senza vederlo. Il numero di modelli è limitato. Cambiano con il tempo, e conoscendo il modello attuale è facile prevedere il prossimo.

Non ho bisogno di salvarli nel database. Il programma prende il codice attuale e lavora con esso.

Non molto chiaro, ma interessante )) Vedo che sei un uomo con delle idee, è forte! Se posso aiutarti con l'apprendimento automatico, sentiti libero di contattarmi.

Uladzimir Izerski:

È triste per la jeep. Probabilmente non è realistico riprodurlo. Il nostro cervello può farlo con la nostra immaginazione, ma il software è improbabile.

Ma è più facile con il prezzo - è tutto visibile e il suo comportamento è prevedibile. (parzialmente))

Non è questo il punto, si può fare TUTTO ))

Il punto è che tu imposti il compito in modo sbagliato e non te ne rendi nemmeno conto, ma vuoi il risultato...

È come con il codice - non c'è un cattivo codice, c'è un cattivo programmatore, se il codice è scritto male e non funziona, non è un problema di codice (il codice non può funzionare male, funziona esattamente come è stato scritto), ma il problema di un programmatore disattento. Esattamente lo stesso è con HC, e con Jeep.

Chi ha informazioni utili sui metodi di campionamento?

preferibilmente con specifiche comparative

come esempio:https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population

Maxim Dmitrievsky:

Chi ha informazioni utili sui metodi di campionamento?

preferibilmente con specifiche comparative

come esempio:https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population

Ci dovrebbero essere molti documenti sugli studi sociali, gli psicologi li scrivono sui loro diplomi. Ma la matematica di solito è stretta lì.

Di solito sono cose troppo tematiche comehttps://helpiks.org/7-16586.html

Cosa vuoi separare/selezionare?

Valeriy Yastremskiy:

Ci dovrebbero essere molti documenti sugli studi sociali, gli psicologi li scrivono sui loro diplomi. Ma di solito non c'è molta matematica.

Di solito è roba troppo tematica comehttps://helpiks.org/7-16586.html

Cosa vuoi dividere/selezionare?

È sempre lo stesso tema, la ricerca casuale di dipendenze predictor-target.

Gli scambi sono aperti in modo casuale, poi in una rete neurale. Molto dipende dal campionamento competente

Ad esempio, con questo ho trovato dipendenze tra i TF come hai suggerito tu

Grazie, gli darò un'occhiata.

