Mi sono imbattuto in una foto interessante. Quindi, se volete che una "rete neurale" vi aiuti a fare dei soldi, essa "deve" imparare la "storia" ed essere in grado di "capire la situazione" e riconoscere una jeep qui. Non so come, onestamente, io stesso sono curioso :))) Forse un programma capace di una cosa del genere sarebbe l'IA. Una rete neurale "naturale" in qualche modo ci riesce.
Memorizza i modelli come una base di conoscenza, o li cerca di nuovo ogni volta che una candela si chiude?
Compito - "c'è una jeep nella foto"
La risposta corretta è niente jeep!
Se lo vedi, o vedi attraverso una palude o sei schizofrenico.
Capisco che quando il cervello vede il tetto della jeep, capisce che è da qualche parte giù nella palude, ma la domanda è se c'è una jeep nella foto... La jeep non è nella foto, è sotto la palude.
È come mostrare a una rete la foto di un campo e farle dire che vede una marmotta, sappiamo che c'è, ma la foto è di un campo!!!
Dovete pensare più in grande, signori...
Nell'area della tripletta - penso che ce ne siano addirittura due :)
Questo numero di 4 cifre è il codice del modello. È importante per l'elaborazione automatica delle informazioni sui prezzi. Usando questo codice, posso facilmente disegnare l'immagine del prezzo anche senza vederlo. Il numero di modelli è limitato. Cambiano con il tempo, e conoscendo il modello attuale è facile prevedere il prossimo.
Non ho bisogno di salvarli nel database. Il programma prende il codice attuale e lavora con esso.
===========
È una sfortuna con Jeep. Probabilmente non è realistico riprodurlo programmaticamente. Il nostro cervello può farlo con la nostra immaginazione, ma è improbabile che il software lo faccia.
Il prezzo, invece, è più facile, è tutto visibile e il suo comportamento è prevedibile. (in parte))
Non molto chiaro, ma interessante )) Vedo che sei un uomo con delle idee, è forte! Se posso aiutarti con l'apprendimento automatico, sentiti libero di contattarmi.
Non è questo il punto, si può fare TUTTO ))
Il punto è che tu imposti il compito in modo sbagliato e non te ne rendi nemmeno conto, ma vuoi il risultato...
È come con il codice - non c'è un cattivo codice, c'è un cattivo programmatore, se il codice è scritto male e non funziona, non è un problema di codice (il codice non può funzionare male, funziona esattamente come è stato scritto), ma il problema di un programmatore disattento. Esattamente lo stesso è con HC, e con Jeep.
Chi ha informazioni utili sui metodi di campionamento?
preferibilmente con specifiche comparative
come esempio:https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population
Ci dovrebbero essere molti documenti sugli studi sociali, gli psicologi li scrivono sui loro diplomi. Ma la matematica di solito è stretta lì.
Di solito sono cose troppo tematiche comehttps://helpiks.org/7-16586.html
Cosa vuoi separare/selezionare?
È sempre lo stesso tema, la ricerca casuale di dipendenze predictor-target.
Gli scambi sono aperti in modo casuale, poi in una rete neurale. Molto dipende dal campionamento competente
Ad esempio, con questo ho trovato dipendenze tra i TF come hai suggerito tu
Grazie, gli darò un'occhiata.