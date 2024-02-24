L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2271
Sì, stavo solo delineando come appare il problema da questo punto di vista.
ma è possibile cercare modi per prevedere l'inizio del ciclo
e la fine)
o fare come nelle strategie convenzionali con l'aspettativa che funzioni per un po'.
Come far disegnare ai neuroni le linee di tendenza
È un mito, non funziona!
Purtroppo questo è lo standard dell'industria((Quindi alla fabbrica gg.
Come, per esempio, far disegnare alla rete neurale delle linee di tendenza.
È facile disegnarli, ma si tratta solo di trovare dati significativi.
è facile da disegnare...
Calcolo le velocità tra gli estremi minimi e separatamente tra gli estremi massimi. Se sono approssimativamente uguali, significa che c'è una tendenza, nel mezzo ci sarà una linea. È vero che l'algoritmo è complicato.
Cosa c'entra lei e i suoi calcoli? ))
L'algoritmo dovrebbe farci tracciare una linea - la linea da cui il prezzo rimbalzerà. La linea è tracciata senza alcuna restrizione, (senza legarsi a niente di dritto) Te AMO disegna come vuole, da quello che vuole...
Beh, ecco una domanda...
come rappresenterete questa linea all'algoritmo?
come lo insegnerete?
come normalizzerete i dati?
.....
...
..
E tu dici facile))))
Questo non è un articolo con codice pronto, o un Fisher's iris con esempi, qui ogni passo deve essere inventato da voi stessi, e non troverete alcun esempio pronto
La stessa cosa. Come preparare i dati per la formazione.