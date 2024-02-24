L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2271

Nuovo commento
 
Rorschach:

Sì, stavo solo delineando come appare il problema da questo punto di vista.

ma è possibile cercare modi per prevedere l'inizio del ciclo

 
mytarmailS:

ma è possibile cercare modi per prevedere l'inizio del ciclo

e la fine)

 
mytarmailS:

ma si può cercare il modo di prevedere l'inizio del ciclo

o fare come nelle strategie convenzionali con l'aspettativa che funzioni per un po'.

 
Valeriy Yastremskiy:

e fine)

Come far disegnare ai neuroni le linee di tendenza

Rorschach:

o farlo come una normale strategia con l'aspettativa che funzioni per un po'.

È un mito, non funziona!

 
mytarmailS:

Anche questo è un mito, non funziona!

Purtroppo questo è lo standard dell'industria((

Quindi alla fabbrica gg.
 
mytarmailS:

Come, per esempio, far disegnare alla rete neurale delle linee di tendenza.

Anche questo è un mito, non funziona!

È facile disegnarli, ma si tratta solo di trovare dati significativi.

 
Valeriy Yastremskiy:

è facile da disegnare...

provalo))

 
mytarmailS:

provalo))

Calcolo le velocità tra gli estremi minimi e separatamente tra gli estremi massimi. Se sono approssimativamente uguali, significa che c'è una tendenza, nel mezzo ci sarà una linea. È vero che l'algoritmo è complicato.

 
Valeriy Yastremskiy:

Calcolo i tassi tra gli estremi minimi e separatamente tra gli estremi massimi. Se sono approssimativamente uguali, significa che c'è una tendenza, con una linea nel mezzo. È un algoritmo complicato, però.

Cosa c'entra lei e i suoi calcoli? ))

L'algoritmo dovrebbe farci tracciare una linea - la linea da cui il prezzo rimbalzerà. La linea è tracciata senza alcuna restrizione, (senza legarsi a niente di dritto) Te AMO disegna come vuole, da quello che vuole...


Beh, ecco una domanda...

come rappresenterete questa linea all'algoritmo?

come lo insegnerete?

come normalizzerete i dati?

.....

...

..

E tu dici facile))))

Questo non è un articolo con codice pronto, o un Fisher's iris con esempi, qui ogni passo deve essere inventato da voi stessi, e non troverete alcun esempio pronto

 
mytarmailS:

Cosa c'entra questo con te e i tuoi calcoli? ))

Devi fare in modo che l'algoritmo tracci una linea, la linea dalla quale il prezzo rimbalzerà. La linea è disegnata senza vincoli, (senza essere legata direttamente a niente) Te AMO disegna come vuole, da quello che vuole...


Beh, ecco una domanda...

come rappresenterete questa linea all'algoritmo?

come lo insegnerete?

come normalizzerete i dati?

.....

...

..

E tu dici facile))))

Non è come leggere articoli con codice già pronto o fare gli iridi di Fisher con esempi, devi inventarti ogni passo da solo, e non troverai esempi già pronti

La stessa cosa. Come preparare i dati per la formazione.

1...226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278...3399
Nuovo commento