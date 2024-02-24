L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2267
E da quale pagina si formerà l'idea e nascerà qualcosa di valido?
è solo su pagamento anticipato
Non ho capito nulla del rumore e del filtro e delle combinazioni di mash-up. Ma forse è meglio così.
Diciamo che c'è una maschera condizionale, come rappresentante dei filtri. Per invertirlo, è necessario applicarlo al rumore o a un singolo impulso. Poi otteniamo uno spettro da esso, e lo spettro mostra tutti i suoi parametri, le frequenze di taglio, ecc.
Forse questo metodo funzionerà anche sulle mesh.
Eccone un altro per capire cosa dicono.
"Capisco che tu sviluppi i tuoi orizzonti praticando la scrittura di codice in diverse lingue, il che porta a un sacco di oggetti estranei nel programma, ma non essere scortese - questo è il tuo modo doloroso, non il mio.
leggere sopra
Ah... immagino... Volevo solo insegnare la griglia per commerciare un po' di martingala)
Tu non capisci niente, questo thread è utile solo per reclutare i settari del grande pensatore
ah... credo... Volevo solo addestrare la griglia per commerciare una sorta di martingala)
Per farlo con la logica normale o con una griglia separata per questo compito
tutto come al solito, solo marcature con la media in mente. È un layout completamente diverso lì, il che è interessante
Va bene, versalo nel Mercato con un fatturato mensile di mille miliardi
non so come fare mcl ((
5k tirocinante
40k test
Prova il mio criterio da solo con gmm, in teoria dovrebbe funzionare meglio