L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2267

Nuovo commento
[Eliminato]  
Vladimir Baskakov:
E da quale pagina si formerà l'idea e nascerà qualcosa di valido?

è solo su pagamento anticipato

 
Maxim Dmitrievsky:

Non ho capito nulla del rumore e del filtro e delle combinazioni di mash-up. Ma forse è meglio così.

Diciamo che c'è una maschera condizionale, come rappresentante dei filtri. Per invertirlo, è necessario applicarlo al rumore o a un singolo impulso. Poi otteniamo uno spettro da esso, e lo spettro mostra tutti i suoi parametri, le frequenze di taglio, ecc.

Forse questo metodo funzionerà anche sulle mesh.

 
Maxim Dmitrievsky:

Compagno, sei un idiota a vita.

vai a vendere i tuoi indicatori di merda su un mercato multimilionario

calmati perché non riuscirai a scappare, mai

Eccone un altro per capire cosa dicono.

"Capisco che tu sviluppi i tuoi orizzonti praticando la scrittura di codice in diverse lingue, il che porta a un sacco di oggetti estranei nel programma, ma non essere scortese - questo è il tuo modo doloroso, non il mio.

[Eliminato]  
Renat Akhtyamov:

Calmati perché non lo farai, mai.

Eccone un altro, giusto per farvi capire cosa dicono.

"Capisco che tu sviluppi i tuoi orizzonti esercitandoti a scrivere codice in diverse lingue, il che porta a un mucchio di corpi estranei nel programma, ma non essere scortese perché è il tuo modo doloroso, non il mio".

leggere sopra

[Eliminato]  
Rorschach:

Supponiamo che ci sia una forma d'onda condizionata come rappresentante dei filtri. Per invertirlo, è necessario applicarlo al rumore o a un singolo impulso. Poi ne ricaviamo uno spettro, e dallo spettro possiamo vedere tutti i suoi parametri, le frequenze di taglio, ecc.

Forse un tale metodo funzionerebbe anche sulle mesh.

Ah... immagino... Volevo solo insegnare la griglia per commerciare un po' di martingala)

 
Vladimir Baskakov:
E da quale pagina si formerà il pensiero e nascerà qualcosa di valido?

Tu non capisci niente, questo thread è utile solo per reclutare i settari del grande pensatore

 
Rorschach:

Tu non capisci niente, questo thread è solo per il reclutamento dei grandi settari del Pensatore

molto tempo fa, l'abbiamo capito.
 
Maxim Dmitrievsky:

ah... credo... Volevo solo addestrare la griglia per commerciare una sorta di martingala)

Per farlo con la logica normale o con una griglia separata per questo compito

[Eliminato]  
Rorschach:

Fai la solita logica o una griglia separata per questo compito

tutto come al solito, solo marcature con la media in mente. È un layout completamente diverso lì, il che è interessante

 
Maxim Dmitrievsky:

Va bene, versalo nel Mercato con un fatturato mensile di mille miliardi

non so come fare mcl ((

5k tirocinante

40k test

Prova il mio criterio da solo con gmm, in teoria dovrebbe funzionare meglio

1...226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274...3399
Nuovo commento