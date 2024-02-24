L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1132

Nuovo commento
 

Ed ecco cosa mi serviva per algoritmizzare un appartamento

I flotti non si basano affatto sul prezzo ma su una funzione diversa...

Il disegno dei rettangoli è implementato qui in modo che il segnale sia valido dall'inizio del rettangolo e non alla fine come negli esempi precedenti

Il grafico mostra i livelli di Bp e Sp. compriamo da quelli rossi, vendiamo da quelli verdi

abbiamo uno stop ma è solo un taglio di un timeframe sintetico

Bp e SP sono zone di ipercomprato e ipervenduto come ho capito

Uso una rete neurale per trovare l'ipercomprato e l'ipervenduto
 
Maxim Dmitrievsky:

Dannazione gente, discutiamo di sistemi normali, eh? con modelli oggettivi

prendere qualsiasi 2 strumenti correlati e costruire un modello

arbitraggio?

 
Maxim Dmitrievsky:

O una di quelle che fanno vapore.

Dov'è il modus operandi?

 
mytarmailS:

Dov'è il Ministero della Difesa?

http://sun.tsu.ru/mminfo/2016/Dombrovski/book/chapter-2/chapter-2.htm

[Eliminato]  

Qualcuno ha usato il cv leave-one-out per LR? sostituisce il campionamento separato di convalida? Credo che Vizard sia l'unico ad averlo usato :)

È meglio pensare alla convalida incrociata come un modo per stimare le prestazioni di generalizzazione dei modelli generati da una particolare procedura, piuttosto che del modello stesso. La validazione incrociata leave-one-out è essenzialmente una stima delle prestazioni di generalizzazione di un modello addestrato su n-1 campioni di dati, che è generalmente una stima leggermente pessimistica delle prestazioni di un modello addestrato su n campioni.

Piuttosto che scegliere un modello, la cosa da fare è adattare il modello a tutti i dati, e usare LOOC-CV per fornire una stima leggermente conservativa della performance di quel modello.

Notate però che LOOCV ha un'alta varianza (il valore che otterrete varia molto se usate un diverso campione casuale di dati) che spesso lo rende una cattiva scelta di stimatore per la valutazione delle prestazioni, anche se è approssimativamente imparziale. Lo uso sempre per la selezione dei modelli, ma in realtà solo perché è economico (quasi gratuito per i modelli di kernel su cui sto lavorando).

"Contro e pro. Solo uno stimatore come questo sarebbe bello per accelerare la selezione del modello

[Eliminato]  
Pubblicato l'ultima versione della libreria con un caso di test
 
Maxim Dmitrievsky:
Pubblicata l'ultima versione della libreria con un caso di test

Sembra un lungo cammino verso il nuovo anno, e ci sono regali come questo!


 
mytarmailS:

arbitrato?

qui

https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page382

e inoltre

solo una riga di un induke che non troverete da nessun'altra parte

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
  • 2018.04.22
  • www.mql5.com
нууу... так как пытливым(светлым) умам - мастерам математического слива не нравится Граалеподобные торговые системы... то и ладно...
 
Renat Akhtyamov:

solo una riga del tacchino, che non troverete da nessun'altra parte.

e dove si trova?

 
Maxim Dmitrievsky:
Pubblicata l'ultima versione della libreria con un caso di test

Molto figo! Grazie. Risultati impressionanti:)

1...112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139...3399
Nuovo commento