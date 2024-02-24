L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2265

Rorschach:

Lo stesso schifo con il paired trading, si cerca un bello spread, ma all'oos si esaurisce subito.

cosa fare?

 
eva e chif, 10 giorni


Renat Akhtyamov:

hanno già spiegato sopra

MO è il più figo, un tester non può farlo

nessun'altra spiegazione ancora
Comprensibile e 2600 pagine sono state scritte per l'adattamento
 
Vladimir Baskakov:
Ragazzi, spiegate ai nouveau, cosa c'entrano MoD e forex, dov'è la connessione?

Hanno già spiegato sopra.

L'Expert Advisor è il migliore, un tester non può farlo.

E prima ancora si stava diffondendo. Se si costruisce uno spread sulla storia da 7 a 16, dopo 16 lo spread si allarga.


 
ok

vediamo

 
mytarmailS:

Sto lentamente continuando i miei esperimenti con l'addestramento di reti neurali con la funzione di fitness ....

Ho trovato questo modo di descrivere la funzione di fitness, invece di insegnare alla rete a massimizzare il profitto, ho cercato di insegnare alla rete a "massimizzare un bel grafico di reddito".

cos'è "il grafico dei profitti più bello "? è definito come il coefficiente di correlazione della linea linearmente crescente e il grafico dei profitti

traccia 20k

test 20k

il criterio - "il più bel grafico del reddito " (descritto sopra) + doppia commissione


la rete neurale è addestrata male, troppo pochi neuroni per un campione così grande

ma il criterio descrive chiaramente il modello meglio per equità che per reddito massimo


 
Grazie! Hai fatto tre post molto divertenti, dal profondo del mio cuore!

Soprattutto ha toccato la mia anima.

"E poi la fantasia concilia...

"Tenebre". Oscurità. La fabbrica".

 
Proposta - dividere la traccia di 20k in altre tre sezioni e

criterio -"grafico di reddito massimamente bello" (descritto sopra) + doppia commissione - per completarlo + massimamente simile in tutti e tre i segmenti

Vale a dire che non solo il "bello" medio delle tre trame dovrebbe essere migliore, ma la differenza tra il "bello" minimo e massimo delle tre trame dovrebbe essere minimizzata.

va bene, vai al mercato con un fatturato mensile di mille miliardi

