L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2265
Lo stesso schifo con il paired trading, si cerca un bello spread, ma all'oos si esaurisce subito.
cosa fare?
eva e chif, 10 giorni
hanno già spiegato sopra
MO è il più figo, un tester non può farlo
Ragazzi, spiegate ai nouveau, cosa c'entrano MoD e forex, dov'è la connessione?
mytarmailS, 2020.12.24 11:08
Non so come utilizzare la selezione automatica dei parametri nello Strategy Tester, è un apprendimento automatico primitivo.
ok
vediamo
Sto lentamente continuando i miei esperimenti con l'addestramento di reti neurali con la funzione di fitness ....
Ho trovato questo modo di descrivere la funzione di fitness, invece di insegnare alla rete a massimizzare il profitto, ho cercato di insegnare alla rete a "massimizzare un bel grafico di reddito".
cos'è "il grafico dei profitti più bello "? è definito come il coefficiente di correlazione della linea linearmente crescente e il grafico dei profitti
traccia 20k
test 20k
il criterio - "il più bel grafico del reddito " (descritto sopra) + doppia commissione
la rete neurale è addestrata male, troppo pochi neuroni per un campione così grande
ma il criterio descrive chiaramente il modello meglio per equità che per reddito massimo
Grazie! Hai fatto tre post molto divertenti, dal profondo del mio cuore!
Soprattutto ha toccato la mia anima.
"E poi la fantasia concilia...
"Tenebre". Oscurità. La fabbrica".
Proposta - dividere la traccia di 20k in altre tre sezioni e
criterio -"grafico di reddito massimamente bello" (descritto sopra) + doppia commissione - per completarlo + massimamente simile in tutti e tre i segmenti
Vale a dire che non solo il "bello" medio delle tre trame dovrebbe essere migliore, ma la differenza tra il "bello" minimo e massimo delle tre trame dovrebbe essere minimizzata.
va bene, vai al mercato con un fatturato mensile di mille miliardi