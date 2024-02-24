L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2275
Forse DTW?
Un articolo su Hubra sull'uso di DTW nel riconoscimento vocale.
No, DTW è per le aree locali, in più è lento...
E dovrebbero sfalsare tutto il grafico in una finestra scorrevole + con tutte le dimensioni della finestra scorrevole...
non è un'opzione...
Sono sicuro che c'è qualcosa di più luminoso.
Grande normalizzazione scorrevole + correlazione
abra + cadabra
grazie a tutti chiaro)
È in ampiezza, lo vuole in tempo.
Vuole tutto.
L'algoritmo deve capire che è la stessa cosa.
C'è una differenza sia nel tempo che nell'ampiezza e nella frequenza....
Lo stesso UNO è le proporzioni tra i punti nel modello
Questo è in ampiezza, ma lui sembra volerlo in tempo.
grande ricampionamento per tempo, dividere in barre più larghe (bins), o viceversa interpolareL'interpolazione sembra preferibile, perché nessuna informazione sarà persa
Bene, ecco un esempio di scienziati che cercano modelli. Ma noi siamo molto più intelligenti e le nostre moto sono molto meglio.
Ripeto "per quelli nel serbatoio" TDW per modelli localmente simili
Non si fa ruotare il mouse nell'area di 20-100 metri intorno a se stessi, tutti i modelli che sono nell'articolo saranno entro 0,5 metri al massimo... (sono localmente simili (nel tempo))
Io, d'altra parte, ho bisogno di una completa invarianza nelle dimensioni
Io, d'altra parte, ho bisogno di una completa invarianza nelle dimensioni.
Va bene, tra qualche anno scoprirai il logaritmo.
Per trovare la logica della dimensione della gamma, da essa cercare le scale, o meglio in quale scala cercare il modello. Altrimenti, da finestre di forza bruta completa dalla larghezza del modello massimo al minimo, e così scorrere lungo la riga è costoso. ma tutti sarà sicuramente trovato. la larghezza del modello massimo ha solo bisogno di essere capito.
Va bene, tra una decina d'anni scoprirai il logaritmo.
Come può la logaritmetica aiutare a riconoscere i modelli che ho disegnato sopra?
La logica del valore di spread sulla gamma, da cui cercare la scala, o meglio in quale scala cercare il modello. L'unico modo per trovarli tutti è trovare la larghezza del modello massimo.
Sai che ci vorrà mezza giornata per trovare un modello, una ricerca completa...
Penso che ci sia un modo più elegante.