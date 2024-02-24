L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1971
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non ho potuto fare a meno di postarlo )) Ho pianto fino alle lacrime )
Max, mandami del semplice codice Python con il caricamento dei dati e l'apprendimento, perché non ho la minima idea di questi tutorial
in quali tutorial?
Oh merda, stavo leggendo una specie di articolo figo di qualche guru della formazione, ma tutti gli esempi non funzionano perché l'articolo era del 2008)) non ho più questa sintassi)
Ho guardato alcuni video che mi hanno insegnato come dichiarare le variabili per 2 ore ...
Non ne ho più voglia )), ho bisogno di questi compiti per essere motivato...
Usate l'OOP?
Oh merda, stavo leggendo una specie di articolo figo di qualche guru dell'apprendimento, ma tutti gli esempi non funzionano perché l'articolo è stato pubblicato nel 2008)) non ho più questa sintassi)
Stavo guardando dei video e mi hanno insegnato come dichiarare le variabili per 2 ore ...
Non ne ho voglia dopo )), ho bisogno di questi compiti per essere motivato...
Usate l'OOP?
Python è in principio OOP, tutti gli oggetti sono lì ) Intendi le classi? Beh, a volte, se ne hai bisogno. Per lo più inutile.
python è in principio OOP, tutti gli oggetti sono lì )
Sì R è esattamente la stessa cosa anche lì tutti gli oggetti ma le classi le ho scoperte solo un paio di giorni fa)))) quando ho guardato il codice del "nostro" programmatore
Cosa intendi per classi?
Sì, anche R ha tutto, non lo sapevo nemmeno io, è imbarazzante.
A proposito la mia prima impressione di python non è così buona ...
non pensate che io faccia pubblicità o altro, ma in R, i disegni sono +- 2 volte più corti che in python e leggibili.
ma lo attribuirò all'inesperienza
Sì, R è esattamente lo stesso, ha anche tutti gli oggetti ma ho imparato le classi solo un paio di giorni fa)))) quando ho guardato il codice del "nostro" programmatore
Sì, anche R ha tutto, non lo sapevo nemmeno, vergogna.
A proposito la mia prima impressione di python non è così buona ...
non pensate che io stia facendo pubblicità o altro, ma in R, i disegni sono +- 2 volte più corti che in python e leggibili
ma diamo la colpa alla mia inesperienza.
La R è mediamente più corta, sì. Ma bisogna memorizzare ogni sorta di ghirigori. In python è una sintassi più classica e familiare, ma non troppo complicata con tutti i tipi di parentesi e altro.
non ha funzionato, forse nel mt bisogno di fare qualcos'altro
panda e bibbie mt installati
non ha funzionato, forse bisogna fare qualcos'altro in mt
panda e mtbibble installati
da datetimeimporta datetime
importa datetime all'inizio.
gli errori di temporizzazione dovrebbero essere ignorati.
potete eseguirlo in linea con shift+enter e controllare
da datetimeimporta datetime
Importalo prima, altrimenti datetime non può capire
gli errori di temporizzazione dovrebbero essere ignorati.
potete eseguirlo in linea con shift+enter e controllare
ha aperto il terminale ma non credo che abbia fatto altro, ho di nuovo 4 errori
in tensorflow-in keras-in theano -in mxnet-in pyTorch- ecc ....
Cos'è questo annuncio, di cosa si tratta?
Non ho vistoil pulsante-"convertire milioni di righe di codice, creare e addestrare una rete profonda convoluzionale in mql!!! perché sono un commerciante e voglio farlo"
Non si tratta di creare, in termini di processo di apprendimento, ma di risultati - non confondetevi. Tutti questi linguaggi sono buoni per trovare una soluzione, ma è meglio applicare il modello già in MQL.
Ma tutto il mondo lo usa, probabilmente è un gioco a caso
:)
Il metodo descritto lì funziona meglio su campioni multiclasse, e quando ci sono due o tre classi, la soluzione sembra ridondante.