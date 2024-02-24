L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1970
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
C'è un senso di incertezza... che il risultato non pagherà nemmeno l'elettricità.
È solo che non ho tempo per questo adesso.
Ricordate che ho detto che se tutto si rivela favoloso allora c'è qualcosa che non va... Il risultato dovrebbe essere average.... Bisogna controllare tutto con attenzione.... Max se è OOS, o è una coincidenza, controllata da ripetute ottimizzazioni della finestra scorrevole, o una sbirciatina da qualche parte..... Prendilo come una pratica quando ottieni tali risultati per dubitare. Dopo tutto, capite che stiamo lavorando contro giganti del mercato con potenza di calcolo e squadre di esperti, non potete semplicemente prenderlo e giocarlo perfettamente. Non è reale.... le azioni devono crescere con un angolo di 45 gradi, con un buon risultato il profitto alla perdita è 3:1 IMHO
Lo faccio e basta, non ho emozioni al riguardo) mi piace il processo
Lo faccio e basta, non ho emozioni al riguardo.
In quale IDE scrivi?
In quale IDE scrivi?
VSCode, come un visual studio leggero. Potete usare un plugin per python per l'evidenziazione della sintassi e questo è tutto.
VSCode, come un visual studio leggero. C'è un plugin python per l'evidenziazione della sintassi e questo è tutto
Eseguilo..., lo studio è bellissimo :)))
è tutto quello che so fare))
imparare ) installare un plugin python, google manuali, ci sono in russo
Vai alle estensioni, scrivi Python nel pannello di destra e installa il primo plugin.
dovrete configurare il debugger anche lì, ma questo non è importante.
Non posso installare il plugin, non ce l'ho sul mio telefono, non sembra tirare, domani proverò
Cosa c'è di sbagliato in MetaTrader? Ci sono tutti i tipi di finestre, per non parlare dei moduli di opzioni. La cosa principale è impostarla correttamente.