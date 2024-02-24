L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1970

Ricordate che ho detto che se tutto si rivela favoloso allora c'è qualcosa che non va... Il risultato dovrebbe essere average.... Bisogna controllare tutto con attenzione.... Max se è OOS, o è una coincidenza, controllata da ripetute ottimizzazioni della finestra scorrevole, o una sbirciatina da qualche parte..... Prendilo come una pratica quando ottieni tali risultati per dubitare. Dopo tutto, capite che stiamo lavorando contro giganti del mercato con potenza di calcolo e squadre di esperti, non potete semplicemente prenderlo e giocarlo perfettamente. Non è reale.... Il capitale dovrebbe crescere con un angolo di 45 gradi, in un buon caso il profitto e la perdita sono 3:1 IMHO
elibrarius:
C'è un senso di incertezza... che il risultato non pagherà nemmeno l'elettricità.

È solo che non ho tempo per questo adesso.

 
Ho deciso di installare SmartICS e mi sono ricordato che ho una macchina virtuale con NSH su XP, e cosa ne pensate? Ho avviato Windows, ho fatto clic sull'icona HP e si è avviato senza problemi, ma questo software è di scarsa utilità, se non altro per collegare le vostre librerie ci....
Mihail Marchukajtes:
Lo faccio e basta, non ho emozioni al riguardo) mi piace il processo

 
Maxim Dmitrievsky:

Amico, è divertente quando sai esattamente cosa puoi applicare nella pratica e non solo belle immagini da disegnare.....
 
Maxim Dmitrievsky:

In quale IDE scrivi?

mytarmailS:

In quale IDE scrivi?

VSCode, come un visual studio leggero. Potete usare un plugin per python per l'evidenziazione della sintassi e questo è tutto.

 
Maxim Dmitrievsky:

VSCode, come un visual studio leggero. C'è un plugin python per l'evidenziazione della sintassi e questo è tutto

Eseguilo..., lo studio è bellissimo :)))

è tutto quello che so fare))

 
Maxim Dmitrievsky:

imparare ) installare un plugin python, google manuali, ci sono in russo

Vai alle estensioni, scrivi Python nel pannello di destra e installa il primo plugin.

dovrete configurare il debugger anche lì, ma questo non è importante.

Non posso installare il plugin, non ce l'ho sul mio telefono, non sembra tirare, domani proverò

 

Cosa c'è di sbagliato in MetaTrader? Ci sono tutti i tipi di finestre, per non parlare dei moduli di opzioni. La cosa principale è impostarla correttamente.


