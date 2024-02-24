L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1972
il terminale è partito, ma non credo che abbia fatto altro, 4 errori di nuovo
accendere la scheda TERMINAL in basso, come in R.
poi si può vedere cosa c'è dentro pr
pr
e da datetimeimporta datetime dimenticato. È un lib standard per lavorare con date e orari.
Non riesco nemmeno a far funzionare metatrader )))) ahah, mi sento un impotente zerob)
Tutti questi linguaggi sono buoni per trovare una soluzione, ma è meglio applicare il modello in MQL.
È necessario applicare il modello dove è stato creato, e il metatrader dovrebbe inviare la soluzione finale come un sì/no.
potete vedere tutti gli errori nel terminale.
Ha funzionato, sono stato stupido.
Ecco, puoi leggere quel libro sulla sintassi. Ha 2-3 giorni di vita. Per i dataframes e altre cose, è la documentazione del pacchetto Pandas o un altro libro. Per l'apprendimento automatico si installa qualsiasi libreria MO, non ci sono librerie MO standard come in R.
Come si passano ora i set di dati per applicare il modello in R - attraverso un file?
Ok, grazie.
Come si passano ora i set di dati per applicare il modello in R - tramite un file?
sì
poi scarica la sua libu da git, nel file vscode apri la cartella dove l'hai scaricata. E potete eseguire gli esempi.
Più lungo è il percorso, più lungo è il ritardo.