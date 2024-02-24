L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1972

mytarmailS:

il terminale è partito, ma non credo che abbia fatto altro, 4 errori di nuovo


e da datetimeimporta datetime dimenticato. È un lib standard per lavorare con date e orari.


 
Maxim Dmitrievsky:

Non riesco nemmeno a far funzionare metatrader )))) ahah, mi sento un impotente zerob)


 
Aleksey Vyazmikin:

Tutti questi linguaggi sono buoni per trovare una soluzione, ma è meglio applicare il modello in MQL.

È necessario applicare il modello dove è stato creato, e il metatrader dovrebbe inviare la soluzione finale come un sì/no.

mytarmailS:

ora anche metatrader non parte )))) ahah, mi sento un nerd impotente))


potete vedere tutti gli errori nel terminale.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ha funzionato, sono stato stupido.

mytarmailS:

Ho capito, sono stato stupido.

Ecco, puoi leggere quel libro sulla sintassi. Ha 2-3 giorni di vita. Per i dataframes e altre cose, è la documentazione del pacchetto Pandas o un altro libro. Per l'apprendimento automatico si installa qualsiasi libreria MO, non ci sono librerie MO standard come in R.

 
mytarmailS:

Questa è una filosofia diversa, non voglio discutere.

Come si passano ora i set di dati per applicare il modello in R - attraverso un file?

 
Maxim Dmitrievsky:

Ok, grazie.

Aleksey Vyazmikin:

È una realtà oggettiva

Aleksey Vyazmikin:

mytarmailS:

poi scarica la sua libu da git, nel file vscode apri la cartella dove l'hai scaricata. E potete eseguire gli esempi.

 
mytarmailS:

Più lungo è il percorso, più lungo è il ritardo.

