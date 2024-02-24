L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1975
L'ho testato con lo spread - beh, sembra trascinare, è peggio. La prossima settimana lo riscriverò per il terminale e sarà possibile metterlo alla prova.
Avete un grafico con la diffusione?
Ho aggiunto nuovi predittori (tutti i tipi di rendimenti secondo la mia tecnologia, volatilità, canale di regressione per il giorno), penso che sia risultato ok - non perfetto - è plausibile.
Ma anche con i vecchi sono in attivo, 30 modelli (100%) nella zona verde - bello, non so, forse hanno influito anche le impostazioni di allenamento di CatBoost.
Posso usare i cani da guardia?
A proposito, questo è un errore dell'analizzatore di pacchetti. L'ho sistemato in questo modo:
Quello standard c'è Jedi nelle impostazioni. Ho installato Pylance e ho cambiato 'jedi' in fondo a Pylance nelle impostazioni dello studio tramite la ricerca. Ora vede tutti i campi del pacchetto e non dà nessun errore.
14. Assemblaggi R veloci
15. compilatore JIT
E gli indici delle ore?
Ho fatto un pulsante magico che riduce/aumenta il numero di scambi
entrare in python, farete dei test... Sono già stanco di codificare così tanto)
Mi piacerebbe essere un programmatore in un giorno))
Lamia pipeline. L'obiettivo iniziale è quello di creare una base per ulteriori ricerche, l'obiettivo finale è quello di battereil sistema "classico".
Basato su una foresta, ma facilmente sostituito da una rete neurale. C'è il caricamento da file, i rendering, l'impostazione della profondità della storia (dimensione degli input), l'importanza degli input, l'errore sul vassoio e la convalida, un semplice tester.
Il piano è di aggiungere uno zigzag, ma, modificare il tester.
Le critiche sono benvenute.
Ho un sistema, ma non abbastanza velocità.
Questo "sistema" è progettato per 1 commerciante con slittamenti positivi.
Questo "sistema" è progettato per 1 giorno con slittamenti positivi.