L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1973
Allora, cosa c'è lassù? Hai capito un po' la logica della sceneggiatura?
Hai capito un po' la logica dello script?
No, non ho ancora capito la logica del NS, non riesco ancora ad arrivarci.
Ti manderò il mio esempio di apprendimento dalle citazioni. Ma prima, leggete un libro sulla sintassi, almeno di sfuggita, altrimenti vi confonderete )
La cosa principale è lavorare con le liste (a la arrays), come separarle, selezionare gli elementi, ecc.
e anelli
o sarai stupido).
Beh, la cosa principale è lavorare con le liste (come gli array), come separarle, selezionare gli elementi, ecc.
È vero, c'è confusione. In P, tutto è separato, una matrice è una matrice, un vettore è un vettore, un foglio è un foglio, ma in Python è tutto in un mucchio ((( ma cercherò di farlo)
è semplice, è il linguaggio più semplice.
È vero, è confuso... In R tutto è separato, una matrice è una matrice, un vettore è un vettore, un foglio è un foglio, mentre in python è tutto in un mucchio (( ma proverò a
In python, ogni cosa in un array è una lista. Ci possono essere sia elementi numerici che di altro tipo. Ci sono anche tuple, dizionario, set... ma sono usati raramente. Le liste sono usate soprattutto.
Se avete bisogno di dataframes, usate il pacchetto Pandas, ne ha una grande quantità e altro. Non ho mai visto un pacchetto simile prima d'ora.
Se volete una lista monodimensionale è un vettore, se volete una lista bidimensionale è una matrice, ecc.
Più lungo è il percorso, più lungo è il ritardo.
riscriverlo in mql - una rete convoluzionale profonda, ci vorranno due o tre anni per scrivere il codice .... Ma allo stesso tempo, si vincerà Decimo di secondo per trasferire i dati, perché è così importante quando si scambiano minuti!
Bene, riscrivilo in mql - una rete convoluzionale profonda, ti ci vorranno solo due o tre anni per scrivere il codice .... Ma allo stesso tempo, per questo vincerai un decimo di secondo sul trasferimento dei dati, perché è così importante quando fai trading a minuti!
Volevo parlarvi di Pipe Channels come alternativa al trasferimento di dati, ma ho scoperto che questo problema non è coperto in R, ahimè.
Ma ho trovato un articolo su come ottenere statistiche macroeconomiche tramite R - potrebbe essere utile includere i dati fondamentali nel dataset.
Ho anche trovato alcune informazioni interessantiqui:
"14. R veloce costruisce
Revolution Analytics, poi acquistata da Microsoft, ha fatto un enorme lavoro di ottimizzazione di R. Il loro prodotto Revolution R è ora conosciuto come Microsoft R Open.
Uno deivantaggi di questa build è l'uso dellaIntel Math Kernel Library, che accelera significativamente le operazioni sulle matrici (notevole quando si lavora con matrici grandi).
Dove scaricare:https://mran.microsoft.com/download
Istruzioni per l'installazione:https: //mran.microsoft.com/documents/rro/installation
"
"
15. JIT-compiler
Ai tempi della versione 2.13 dell'interprete R, uno dei suoi principali sviluppatori creò il pacchettocompilatore, che migliorò notevolmente le prestazioni di R durante l'esecuzione di codice con cicli. Gli effetti del suo utilizzo sono talvolta così evidenti che il pacchetto è ora incluso nel pacchetto standard di R, e per tutte le funzioni standard il bytecode è generato nella fase di compilazione dei rispettivi pacchetti.
"
Avete provato qualcuno di questi - c'è davvero un guadagno di prestazioni?
ora anche metatrader non funziona )))) ahah, mi sento un nerd impotente))
Ascoltami, ho capito ECLIPS e puoi farlo anche tu. Pulisci il tuo debole che sbava e continua a lavorare :-)
puoi darmi un link al codice sorgente su githab? forse c'è qualche teoria lì.
Ciao Maxim Dmitrievsky. Ho appena letto la tua email. Non c'è niente su githab. Ho preso del semplice codice di rete e l'ho modificato per me. Ciò che è stato decisivo per me è stato rimuovere la spazzatura dalla cronologia dei tick. Python
il terminale è partito, ma non credo che abbia fatto altro, 4 errori di nuovo
A proposito, è un errore dell'analizzatore di pacchetti. L'ho sistemato in questo modo:
Quello standard c'è Jedi nelle impostazioni. Ho installato Pylance e ho cambiato 'jedi' in fondo a Pylance nelle impostazioni dello studio tramite la ricerca. Ora vede tutti i campi del pacchetto e non dà nessun errore.