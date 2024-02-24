L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1938

Di strato in strato il guscio viene rimosso da algoritmi analitici, finché alla fine l'invariante è esposto. È interessante che il modo sia così complicato proprio a causa del polimorfismo che nasconde l'essenza di quasi ogni oggetto come una buccia. Anche le costruzioni semantiche sono polimorfe nelle loro configurazioni di parole e nascondono il contesto.
 
mytarmailS:

Comunque, amici miei, i modelli esistono, bisogna solo saperli vedere, e gli algoritmi possono vederli meglio degli umani)

Non credo che sia un incidente...


anche senza usare la rete neurale, si può fare un indicatore molto più accurato

e questo è lento.

e penso che l'incrocio delle barre su questo schermo coinciderà

cioè dove c'è un segnale di acquisto/vendita, i segnali MA saranno accurati entro pochi secondi

 
Renat Akhtyamov:

anche senza usare la neuronica, si può rendere l'indicatore molto più preciso

e questo è lento.

e mi sembra che l'incrocio delle MA su questo schermo coinciderà

Quindi, dove c'è un segnale di acquisto/vendita, segnalerà al secondo più vicino

mostrarmi voci dalle braccia sventolanti e agli incroci che sarebbero segnali come sullo schermo


Sto aspettando molto

 
mytarmailS:

Mostrami le voci dei vagoni e degli incroci per avere segnali come nello screenshot.


Sto davvero aspettando

1938 pagine di discussione sulla tecnologia MO per avere una piccola possibilità di guadagnare qualcosa nel forex?))) Migliorate già la tecnologia, intenditori, brevettatela e sarete i più ricchi. Come si diceva in un famoso film "Savages, fa venire voglia di piangere". :))))
 
ReTeg Konow:
1938 pagine di discussione sulla tecnologia MO per avere una piccola possibilità di fare qualcosa dal forex?))) Migliorate già la tecnologia, intenditori, brevettatela e sarete i più ricchi. Come si diceva in un famoso film "Savages, fa venire voglia di piangere". :))))

Peter, semplicemente non sanno che

Nessun indicatore, anche il più accurato, vi aiuterà nel trading.

Hai bisogno di una testa per il trading.

Vi ho fatto un esempio:

segnali super-indicatori COMPRA!

la neuronica accettata, l'acquisto aperto

il previsore ha indovinato, ha spostato il cursore del mouse e ha spostato il prezzo verso il basso

e allora?

finché non si renderanno conto che questo è il sistema con cui hanno a che fare, perderanno

e se capiscono come non perdere, forse faranno qualcosa al riguardo

 
Renat Akhtyamov:

E allora?

Sì!!! Sei un pallone gonfiato, fammi vedere il commerciante di tua madre!

 
mytarmailS:

Sì questo!!! sei un chiacchierone, fammi vedere la tua mamma commerciante!

Non essere ridicolo, finisci il tuo neurone di plummer.

buona fortuna!

 
Renat Akhtyamov:

Oh, non essere ridicolo, finisci la tua neuronaia.

buona fortuna!

Mostrami il tuo mashki, o sei un idiota?

 
mytarmailS:

Mostrami le tue borse o sei un idiota? Non rispondi a quello che dici?

Prendilo e mettilo.

Avete il grafico originale.

e senza rancore, sarà proprio come ho detto.

nell'automazione, l'azione più sgradita è il test, poiché la delusione per il lavoro svolto è la sensazione più dura
 
Renat Akhtyamov:

prenderlo e sovrapporlo.

Avete il grafico originale.

e non ti offendere, sarà come ho detto

sei più stupido del muro contro cui sei seduto, attraversare i vagoni non può essere all'estremo nel rimorchio ...

Prendi il tuo peter e vai a ottimizzare lo stocastico, è tutto quello che puoi fare...

buona fortuna adabolic

