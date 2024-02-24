L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1933
Ho ottenuto questa immagine dagli ultimi risultati - 4 cluster chiari
Prima parlavi di alcuni valori numerici per valutare i risultati - quali cifre suggerisci di guardare?
Sì)) e ora guarda i dati del test
Ho detto che è tutto senza senso, si dovrebbe guardare l'errore del modello sui dati di prova e non sulle immagini, l'errore di qualsiasi modello da qualsiasi pacchetto
A proposito, cambiate gli indici perché vi state allenando su soli 10k dati
e hai più di 500k di dati
Chi sa qualcosa di approssimazione polinomiale o armonicaPER FAVORE!!!
Ora è di nuovo sui dati del test.
Ti stai allenando solo su 10k dati.
e hai più di 500k dati.
Devo sintonizzarlo prima su dati piccoli, e poi provarlo su dati grandi.
A proposito, ho notato che R è molto irrazionale con la memoria - mangia molto.
Rimproverare di nuovo i dati dei test ora
certo che lo fa
Certo che lo fa.
Ah, sì, grazie!
Ecco l'immagine - un po' peggio, ma la tendenza è lì.
Non capisco proprio cosa stia succedendo - da dove viene un altro cluster se non ce n'era uno prima?
non così tanto))))
nuovi dati - nuovi punti
(un po'))
nuovi dati - nuovi punti
Non capisco cosa sta succedendo.
Abbiamo allenato qualcosa e poi l'abbiamo applicato al test o cosa? :)
Sembra che sia tutto senza senso.
Quante volte te l'ho detto? 3? 5?
Chi sa qualcosa di approssimazione polinomiale o armonicaPER FAVORE!!!
E cosa volete ottenere?, con le armoniche fino a Fourier. O ai polinomi ortogonali, ce ne sono molti. Tutto può essere decomposto)