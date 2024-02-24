L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1933

Aleksey Vyazmikin:

Ho ottenuto questa immagine dagli ultimi risultati - 4 cluster chiari

Prima parlavi di alcuni valori numerici per valutare i risultati - quali cifre suggerisci di guardare?

Sì)) e ora guarda i dati del test

scatter3d(x = predict.test[,1], 
          y = predict.test[,2], 
          z = predict.test[,3],
          groups = Y[test.idx],
          grid = F, 
          surface = F,
          ellipsoid = F,
          bg.col = "black",surface.col = c(2,3))

Ho detto che è tutto senza senso, si dovrebbe guardare l'errore del modello sui dati di prova e non sulle immagini, l'errore di qualsiasi modello da qualsiasi pacchetto


A proposito, cambiate gli indici perché vi state allenando su soli 10k dati

train.idx <- 100:8000
test.idx <- 8001:10000

e hai più di 500k di dati

 
mytarmailS:

Chi sa qualcosa di approssimazione polinomiale o armonicaPER FAVORE!!!

 
mytarmailS:

Ora è di nuovo sui dati del test.

> library(car)

> scatter3d(x = predict.test[,1], 
+           y = predict.test[,2], 
+           z = predict.test[,3],
+           groups = Y[train.idx],
+           .... [TRUNCATED] 
Error in complete.cases(x, y, z, groups) : 
  не все аргументы имеют одинаковую длину
mytarmailS:

Ti stai allenando solo su 10k dati.

e hai più di 500k dati.

Devo sintonizzarlo prima su dati piccoli, e poi provarlo su dati grandi.

A proposito, ho notato che R è molto irrazionale con la memoria - mangia molto.

 
Aleksey Vyazmikin:

Rimproverare di nuovo i dati dei test ora

certo che lo fa

library(car)

> scatter3d(x = predict.test[,1], 
+           y = predict.test[,2], 
+           z = predict.test[,3],
+           groups = Y[train.idx],
+           .... [TRUNCATED]
 
mytarmailS:

Certo che lo fa.

Ah, sì, grazie!

Ecco l'immagine - un po' peggio, ma la tendenza è lì.

Non capisco proprio cosa stia succedendo - da dove viene un altro cluster se non ce n'era uno prima?

 
Aleksey Vyazmikin:

non così tanto))))

nuovi dati - nuovi punti

 
mytarmailS:

Non capisco cosa sta succedendo.

Abbiamo allenato qualcosa e poi l'abbiamo applicato al test o cosa? :)

Sembra che sia tutto senza senso.

 
Aleksey Vyazmikin:

Quante volte te l'ho detto? 3? 5?

 
mytarmailS:

Chi sa qualcosa di approssimazione polinomiale o armonicaPER FAVORE!!!

E cosa volete ottenere?, con le armoniche fino a Fourier. O ai polinomi ortogonali, ce ne sono molti. Tutto può essere decomposto)

 
Leggi le risposte alla mia domanda. Grazie a tutti voi!
