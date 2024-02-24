L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1935
1. allora continuo a non capire
3. non ci possono essere caratteristiche correlate dopo la trasformazione. Sì, possiamo dire che si fondono in altre strutture (attributi) ma già senza ridondanza
4.
è un'unica espressione, non si può commentare al suo interno ))))
1. Ciò che non è chiaro qui - abbiamo i nostri predittori che sappiamo come riprodurre e poi vengono trasformati secondo certe regole e vengono prodotti nuovi predittori che sono calcolati secondo certe regole create durante la trasformazione e che possono essere applicati a qualsiasi campione iniziale. Quindi, ho bisogno di salvare queste regole risultanti in un file separato per convertire la stringa quando appare una nuova barra nel terminale - cioè ho bisogno di autonomia da R.
3. Sto dicendo che erano altamente correlati prima della conversione, che ha portato a una riduzione significativa. Per quanto riguarda la loro fusione o meno - ho bisogno di analizzare.
4. Il mio R non impreca e tutto funziona, ma nella sostanza della domanda - la costruzione del modello e il clustering non sono correlati.
Qui ho scaricato un componente umap, compresso 2500 caratteristiche in una riga, con una perdita ovviamente, ma ancora per i test è sufficiente
Pensateci: ho descritto l'algoritmo per 2500 caratteristiche con una perdita di +-10%.
Quindi dimmi come puoi scaricare questi componenti :)
1. Bene, allora parla più chiaramente, perché le regole, le regole sono trasformazioni, non le regole, le regole sono se poi altro...
un modello addestrato passa attraverso la funzione predict e si ottiene l'output del modello
4. non sono collegati, cosa dovrei guardare?
Quindi ditemi come scaricare questi componenti :)
PR <- prevedere(um , X)
PR <- prevedere (modello, nuovi dati o altro)
1. Beh, come altro renderlo chiaro - ci sono predittori/caratteristiche/regole sinonimi, avevamo una regola e l'abbiamo convertita in un'altra, e ho bisogno della logica di conversione con l'aiuto della quale si può ottenere la regola2 dalla regola1 - è chiaro? :)
4. Il wiki dice che:"la riduzione della dimensionalità è di solito fattaprima di applicareil metodo k-nearest neighbour ", e qui capisco che il clustering deve essere applicato su nuovi predittori/regole solo per generalizzare le dimensioni risultanti, in modo che non ci siano troppi...
PR <- prevedere(um , X)
PR <- prevedere (modello, nuovi dati o altro)
E in che formato deve essere salvato in un file?
1. Come posso renderlo più chiaro - ci sono sinonimi per predittori/caratteristiche/regole, avevamo una regola e l'abbiamo convertita in un'altra, e ho bisogno della logica di conversione con cui ottenere la regola2 dalla regola1 - è chiaro? :)
Per quelli nel serbatoio!!!
I sinonimi sono segni/caratteristiche/predittori ...
Un'indicazione può essere qualsiasi cosa, compresa una regola, una regola non può essere qualsiasi cosa.
Il prezzo può essere un segno, ma il prezzo non è una regola! COSA NON È IMPORTANTE ????
Una funzione può essere un segno, ma una funzione non è una regola; regole particolari possono essere basate su una funzione, ma questo non è la stessa cosa !!!!.
Una trasformazione matematica può essere un segno di 2+2, ma 2+2 non è una regola, è una trasformazione matematica. COSA NON SI CAPISCE ????
E quando chiami una trasformazione matematica una regola, e chiami una funzione una regola, e ti sorprendi che io non ti capisca, mi innervosisco, e mi innervosisco anche quando leggo il tuo post tre volte e cerco di capire cosa vuoi dire. E quando ti dico di essere più chiaro, e tu cominci a discutere, comincio a chiedermi perché ho bisogno di tutto questo...
4. Nella wiki si dice:"la riduzione della dimensionalità è di solito fattaprima di applicare ilmetodo k-nearest neighbour ", e qui capisco che il clustering dovrebbe essere applicato sui nuovi predittori/regole solo per generalizzare la dimensionalità ottenuta, in modo che non ci siano troppi...
leggere la maledizione della dimensionalità, specialmente evidenziata in rosso e nelle lettere più grandi.
In quale formato dovreste salvarlo in un file?
di quale formato avete bisogno?
Questo è da Expert, neuro bitcoin previsione per la scorsa settimana, primo schermo senza filtro, secondo lo stesso, ma con "fiducia" filtro 40.
Euro non dà questa qualità, ma vicino ad esso.
quale vuoi?
È tutta retorica della percezione individuale.
Salvatelo in un formato leggibile, come il csv.
Questo pitone è una cosa affascinante. Devo fare una mescolata. Sto scrivendo:
tmpIn=In tmpOut=Out I=np.arange(len(Out)) np.random.shuffle(I) for i in range(len(Out)): In[i]=tmpIn[I[i]] Out[i]=tmpOut[I[i]]
Sta distribuendo schifezze. L'ho resettato prima del ciclo In e Out e funziona. Potrei controllare ogni passo del percorso.
1. È tutta la retorica della percezione individuale.
2. Salva in un formato leggibile, per esempio csv.
1. Cazzo Alexey, se ogni insegnante della tua città avesse una percezione individuale, uno avrebbe la lettera "B" come "zyu", e un altro "69" (individualità). e l'altro avrebbe un 69, ti rendi conto che non saresti comunque in grado di leggere!!! Leggo quello che dici, non capisco, mi innervosisco, non ottieni risposte alle tue domande perché non le capisco, il tempo è sprecato, non serve a niente e chi ha ottenuto di meglio da questa individualità idiota di percezione????
E cosa la trattiene?
Una cosa interessante di questo pitone. Bisogna fare il mixaggio. Scrivere:
Sta distribuendo schifezze. L'ho resettato prima del ciclo In e Out e funziona. Puoi controllare ogni passo del percorso.
A cosa ti serve questo python?