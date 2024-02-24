L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1932
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
nessun pacchetto è necessario, dove è scritto?
Voci non finite nella matrice di ingresso>>> Voci non finite nella matrice di ingresso
Probabilmente ha un inf.
Hai fatto un casino con i dati, forse dovresti cercare di elaborare una sintassi semplice e poi allenare i tuoi modelli.
Prova ad applicarlo ai dati prima di addestrare il modello
X è una matrice con predittori
5k views, ala village
Hai avuto fortuna con la tua costruzione personalizzata, città? )
provare ad applicare questo ai dati prima di addestrare il modello
X è una matrice con predittori
Hai avuto fortuna con le tue cose, città? )
no, nessuno sta aiutando, solo assillando
nessun pacchetto è necessario, dove è scritto?
Voci non finite nella matrice di ingresso>>> Voci non finite nella matrice di ingresso
Probabilmente ha un inf.
Hai fatto un casino con i dati, forse dovresti provare a lavorare con una sintassi semplice, e solo dopo dovresti allenare i tuoi modelli.
Cosa ho fatto di sbagliato - ho dato la colonna con i prezzi di chiusuraAllego i dati per aiutare a dare un senso alla cosa, per favore.
Cosa ho fatto di sbagliato - ho dato una colonna con i prezzi di chiusura
Devo aver sbagliato(( tipo nei comandi che ho dato
Devo aver fatto qualcosa di sbagliato(( digitare i comandi che vi ho dato.
Error in x2set(Xsub, n_neighbors, metric, nn_method = nn_sub, n_trees, : Non-finite entries in the input matrix
Ma forse l'ho messo nel posto sbagliato?
Cos'è lo 0,001 - cosa significa?
Ma forse l'ho messo nel posto sbagliato?
Posto sbagliato )))
Volete manipolare "X" prima che sia stato creato
fare così.
Cos'è lo 0,001 - cosa significa?
la dimensione del ginocchio ZZ in punti o quello che è, a seconda del numero di cifre.
non sai cosa è cosa, guarda:
vediamo che si tratta di un pacchetto TTR.
scriverlo nella console.
chiedere aiuto
Non c'è ))
Volete manipolare "X" prima che sia stato creato
fare così
la dimensione del ginocchio della X in punti o altro, a seconda del numero di cifre.
Se non sapete cosa è cosa, guardate:
vediamo che questo è un pacchetto TTR.
scriverlo nella console.
chiedere aiuto.
Sì, è andato un po' oltre e ha ottenuto questo
Se ho un passo di prezzo di 1, devo cambiare 0,001 in per esempio 100?
Cambiato a 100.
Sì, è andata avanti e si è arrivati a questo
Se ho un passo di prezzo di 1, devo cambiare 0,001 in per esempio 100?
Gioca con il parametro change
Gioca con il parametro change
Ho ottenuto questa immagine dagli ultimi risultati - 4 cluster chiari
Prima stavi parlando di alcuni valori numerici per stimare i risultati - quali cifre suggerisci di guardare?