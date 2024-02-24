L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1936
Comunque, amici miei, i modelli esistono, bisogna solo saperli vedere, e gli algoritmi possono vederli meglio degli umani)
Non credo che sia un incidente...
Questo è da Expert, la previsione di neuro bitcoin per la scorsa settimana, primo schermo senza filtro, secondo lo stesso, ma con "fiducia" filtro 40.
Euro non è di questa qualità, ma vicino ad esso.
Quando farete lo scambio?
Quando hai intenzione di commerciare?
Non c'è ancora, sta colpendo un muro.
65% ?
65% ?
In questo momento la qualità delle previsioni su OGNI candela è circa 52-53%. Questo è su TUTTI. Ci sono almeno tre modi per forgiare risposte più o meno buone che raggiungono il 65%, sono pochi e lontani tra loro ed è solo sul test. Se il mercato reale fosse il 65% batterei il binario, ma finora sto solo "combattendo", cioè è circa il 56-58% sul mercato reale.
Forse questo è il limite globale del mio metodo, forse no )) Lavorare...
Non è così...
Avete provato a migliorare la qualità dell'input, non la qualità della previsione...
Per esempio per selezionare tutte le sezioni in cui una rete dà una confidenza > 60% e creare un datagrid separato da queste sezioni e allenare la rete ancora una volta...
Se non puoi migliorare la qualità della previsione, cerca di migliorare la qualità dell'input... e non hai bisogno di un errore dell'80%...
se un buon input ti dà da 1 a 6 stop/profitto per esempio puoi sbagliare il 75% delle volte e fare un buon profitto...
faccio la domanda di rete "su o giù" su ogni candela. Appena comincio a dare non tutto ma uno specifico da imparare, la qualità scende immediatamente. Penso che questo sia perché la rete smette di imparare il mercato reale, impara la nostra visione del mercato, e tutto ciò che è nostro è sempre sbagliato ))
Apprezzo quel 52-53% perché sono i modelli che la rete stessa ha tirato fuori e quello che c'è nella sua testa è una completa stronzata.
È un lavoro infernale, questi >60 sono ottenuti su un tratto di prova. Cioè devi trasformare un test in un training + un nuovo test + il dataset stesso sarà insufficiente per il training. Non è pronto per tali imprese
Questo è un lavoro infernale, questi >60 sono ottenuti sulla sezione di prova. Cioè devi trasformare un test in un training + un nuovo test + il dataset stesso non sarà sufficiente per il training. ... Non sono pronto per tali imprese.
È un lavoro di 6 minuti in R, o meglio non è affatto un lavoro, non ho idea del perché vi piaccia così tanto Python
1. Cazzo Alexey, se ogni insegnante della tua città avesse una percezione individuale, uno avrebbe una "B" con una "zu" e un altro con una "69" (individualità). e l'altro avrebbe un 69, ti rendi conto che ancora non sai leggere!!! La percezione individuale è il linguaggio dell'incomprensione, il linguaggio dell'incomprensione è il linguaggio della guerra. Leggo quello che dici, non ti capisco, mi innervosisco, non ottieni risposte alle tue domande perché non le capisco, il tempo è sprecato, non serve a niente e a chi giova questa stupida individualità della percezione????
Calmiamoci e non siamo nervosi!
Sono d'accordo sul fatto che i sinonimi sono fiches/predittori/attributi.
Ma per quanto riguarda la comprensione della nozione di "regola", non è così chiaro. Una regola è un algoritmo di azioni che può trasformare l'informazione (portandola a significati - ogni sorta di formule) e sistematizzarla (gli stessi alberi di decisione).
Nella sua forma nuda abbiamo il prezzo OHLC - è l'osservazione del comportamento del valore (valore relativo stimato) di un bene. Dal prezzo, applicando diverse regole di trasformazione (aritmetiche e logiche) si ottiene il risultato dell'applicazione delle regole sotto forma di fiche/predittori/signature. Sì, senza trasformazione, i prezzi possono anche essere segni - non c'è contraddizione qui.
Lariduzione della dimensionalità è una trasformazione secondaria del prezzo attraverso predittori/attributi intermedi. Per sapere come sono stati trasformati, dobbiamo conoscere le regole risultanti dalla loro trasformazione, che possono essere sia espressioni aritmetiche che logiche. Come risultato della loro trasformazione, sono apparse nuove schede/predittori/attributi (aggiuntivi/alternativi).
Per riassumere, in questo contesto, una regola è una descrizione del processo di conversione del prezzo da e verso le schede/predittori/signature in nuove schede/predittori/signature.