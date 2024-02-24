L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1931
Una domanda da un nerd.
Ci sono tre variabili A, B, C. Una sorta di condizione è scritta a mano da loro. Per esempio.
Voglio riprodurre questa condizione automaticamente. Non ho bisogno di trovarlo, perché lo so già. Ma ho bisogno di avere, ad esempio, decine di coefficienti di peso la cui combinazione può colpire questa condizione con alta probabilità, quando imposto A, B, C lì (polinomio o HC - non so, perché so zero) e ottenere la condizione originale.
Mi interessa sapere che tipo e quanti pesi di ingresso ha la funzione richiesta, in modo che tali condizioni originali possano essere riprodotte tramite i pesi?
potete calcolare il risultato della condizione per gli intervalli A,B,C
e vedere
rosso - vero
blu - falso
Il compito di fxsaber non è molto chiaro. Ha proposto tre variabili in una condizione arbitraria e apparentemente ha chiesto se questa condizione può essere generata automaticamente se consideriamo i valori delle variabili come pesi all'interno di un sistema che ha un modello di cambiamenti nei suoi parametri.
In alternativa, per sintetizzare automaticamente la condizione abbiamo bisogno di:
1. Distinguere il sistema come complesso di parametri dall'ambiente di oggetti.
2. analizzare le interdipendenze dei cambiamenti all'interno di questo complesso per un lungo periodo, concentrando l'attenzione su vari eventi dell'ambiente.
3. Nel corso dell'osservazione per fissare condizioni - cioè per costruire relazioni di valori di parametri ed eventi dell'ambiente.
4. Classificare le condizioni ottenute.
Secondo l'idea del suo scopo e delle sue capacità, il sistema deve essere in grado di affrontare il compito.
perché ho i dati da chiamare "d". ))
inserisci il tuo
clos <- dt$ il tuo prezzo di chiusura
Heh, che seccatura con quella R
В 3.5
cosa significa?
Prova questo.
Ho fatto un casino.
Si è scaricato, era infatti scritto in russo.
C'è un altro pacchetto di cui ho bisogno...
Non può lui stesso pensare che deve essere scaricato...
non è pubblicità, ma se si presta attenzione a un bot (diversi) nel mercato in alto, si vedrà come certe ore sono scambiate )
curiosamente, il bot è pubblicato in data successiva al mio articolo (forse l'autore era ispirato), ma non ho ottenuto risultati così cool. A quanto pare non proprio lì a guardare
Inoltre, le foreste di alberi non sono ancora così belle, anche se ho visto alcune belle varianti.
Non c'è bisogno di nessun pacchetto, dove lo dice?
Voci non finitenella matrice di ingresso>>> Voci non finite nella matrice di ingresso
deve essere inf.
Hai fatto casino con i dati, forse dovresti occuparti della sintassi di base, e poi addestrare i modelli.